Incredibile Kim: un club è pronto a chiudere il suo trasferimento

Il club di fama internazionale è pronto a mettere nero su bianco per Kim Min-Jae: il Napoli non può fare nulla. L’ultima parola spetta al difensore sudcoreano.

L’estate partenopea potrebbe essere all’insegna di un moto rivoluzionario nella formazione della rosa. Con la vittoria del campionato di Serie A, l’appeal dei giocatori guidati da Luciano Spalletti è aumentato a dismisura e in alcuni casi sarà difficile trattenerli in squadra con le richieste da parte delle big d’Europa. Per la stessa società è tempo di ragionare sui numeri, che potrebbero rendere sempre più solida la posizione finanziaria del club e quindi renderla stabile da proseguire il progetto di successo.

Tra gli indiziati a lasciare la città ci sarebbe anche Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano è giunto a Napoli appena un anno fa, assolvendo all’arduo compito di prendere il posto del simbolico Kalidou Koulibaly. La missione è stata portata a compimento con successo e Kim è divenuto fra i giocatori più amati dalla tifoseria azzurra nonché tra i migliori difensori del panorama internazionale,

È comprensibile quindi che cominci a registrarsi la fila per il difensore centrale e che vada compiuta una scelta netta sia da parte sua che del club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, il Manchester United pronto a pagare la clausola per Kim Min-Jae

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, dalla cessione del calciatore asiatico il Napoli potrebbe ricavare i 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. In realtà al momento la società partenopea tiene in serbo anche la possibilità di un rinnovo, dopo appena una stagione. L’attuale contratto è in scadenza nel giugno del 2025 con opzione per altre due stagioni sportive.

Tuttavia, a complicare i dialoghi fra società e procuratori c’è il Manchester United, che non si lascia intimorire dalla clausola bensì sarebbe pronto a versarla cash nelle casse partenopee. La decisione potrebbe essere presa dopo la tournée del Napoli in Corea del Sud, durante l’estate con date e dinamiche ancora da definire. Gli inglesi sono pronti ad attivare le pratiche burocratiche, mentre la società azzurra attende che sia il calciatore a definire le sue intenzioni. Nessuno sarà trattenuto contro la propria volontà, quindi la palla passa tra i piedi di Kim Min-Jae.