Napoli, De Laurentiis esce allo scoperto e pubblica il messaggio dell’ex azzurro

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha condiviso con tutti i tifosi del Napoli un profondo messaggio che gli è stato inviato da un ex azzurro

Il Napoli affronta questo pomeriggio alle 18 la Fiorentina per la festa al Maradona. La squadra di Luciano Spalletti ha sbrigato il suo compito vincendo matematicamente lo scudetto già nel match infrasettimanale contro l’Udinese. Gli azzurri ora vogliono onorare il campionato continuando a legittimare un successo che non è mai parso in discussione.

Durante il campionato, infatti, Di Lorenzo e compagni hanno assunto rapidamente le redini della classifica e sono arrivati alla sosta Mondiale con un margine già rassicurante. L’opera della squadra di Spalletti è poi proseguita alla ripresa del torneo, dopo la manifestazione di Qatar 2022. Eppure nel corso dell’estate in pochi avrebbero pensato ad una vittoria così schiacciante quando il Napoli ha compiuto la profonda rivisitazione della sua rosa. Tra i calciatori che hanno lasciato il Vesuvio in quella circostanza diversi beniamini della tifoseria, tra questi anche Kalidou Koulibaly. Il difensore ha mandato un messaggio particolare in queste ore al suo ex club.

Napoli, Koulibaly scrive a De Laurentiis: “Questo scudetto lo aveva predetto tanto tempo”

Il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly per diverse stagioni è stato la colonna portante della retroguardia del Napoli. Il giocatore è diventato, dopo il primo anno di adattamento e ambientamento, uno dei giocatori più amati presenti all’interno dello spogliatoio azzurro.

Il calciatore da parte sua ha spesso ammesso il suo amore per Napoli in ogni sua forma ma al termine della scorsa stagione ha ritenuto conclusa la sua permanenza sotto il Vesuvio. Una decisione maturata nel corso dei mesi ed in parte anche preannunciata. Il suo passaggio al Chelsea sembrava potesse far crollare le certezze dei partenopei, che invece hanno trovato in Kim un ottimo erede.

Il difensore del Chelsea però non ha dimenticato il suo passato e in queste ore ha mandato un messaggio ad Aurelio De Laurentiis. Un messaggio che il presidente del Napoli ha deciso di condividere con tutti. “Ricevo da Kalidou e condivido con voi”, ha scritto De Laurentiis, anticipando il messaggio inviato da Koulibaly.

“Auguri presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo e ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli sempre”, parole attraverso le quali Kalidou ha ribadito il suo amore e la riconoscenza nei confronti del club partenopeo.