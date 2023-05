Napoli, Giuntoli punta l’erede di Kim: c’è un nome che ha convinto tutti

Il Napoli è pronto a muoversi per prendere il sostituto di Kim, qualora il coreano dovesse andare via in estate. Giuntoli punta un profilo particolare in Bundesliga.

Kim Min-Jae è stato senza dubbio uno degli acquisti più azzeccati dell’era De Laurentiis. Un giocatore che si è fatto trovare subito pronto, un impatto devastante sulla Serie A. Il giocatore coreano arrivava da un campionato di sicuro meno impegnativo come quello turco, ma allo stesso tempo ha mostrato grandi doti. Chiamato, tra l’altro, a sostituire un giocatore diventato molto importante per il Napoli e per la città di Napoli come Kalidou Koulibaly. Nel corso dei mesi i paragoni con l’ex giocatore azzurro sono stati tanti, e secondo alcuni sarebbe Kim addirittura più forte del senegalese.

La verità è che Kim ha stravolto tutte le previsioni, andando ben al di là di quanto immaginabile. Il rendimento sul campo è stato importante e soprattutto continuativo nel tempo. Pochissime sbavature, al netto di quella che è stata una stagione giocata ad altissimo livello. Ora il Napoli è campione d’Italia matematicamente, mancano ancora 5 partite prima della premiazione finale, ci sarà ancora da giocare ed anche da godersi le passerelle che ci saranno sia al Maradona che lontano da Napoli.

Il futuro, però, incombe. Cristiano Giuntoli sta pensando al futuro e Kim rientra tra quei giocatori dei quali il futuro non è ancora chiaro. Possibile che il coreano vada via al termine della stagione? C’è una clausola rescissoria pagabile soltanto da squadre estere e valida per le prime due settimane del mese di luglio.

Napoli, il sostituto di Kim: Giuntoli pesca in Bundesliga

E’ plausibile, dunque, che uno dei club incantanti dal rendimento di Kim possa bussare in casa Napoli e pagare la clausola sul contratto del difensore. Dovesse accadere, Giuntoli dovrà subito andare a pescare il sostituto. Si stanno già facendo dei nomi nel corso di queste settimane. Uno di quelli finiti sulla lista del direttore sportivo azzurro sembra aver convinto tutti, almeno stando a quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Danilho Doekhi, classe 1998 e difensore dell’Union Berlino, avrebbe attirato l’attenzione di Giuntoli e convinto il ds a puntare su di lui qualora Kim dovesse lasciare Napoli. Il rendimento del giocatore olandese è stato molto importante con la squadra tedesca, ed anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui.