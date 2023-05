Napoli, tifosi al settimo cielo: presenza a sorpresa al Maradona!

Il Napoli è in piena festa per lo scudetto conquistato giovedì, e stasera al Maradona si è presentato un ospite a sorpresa per i partenopei.

È una partita particolare, quella di questa sera al Maradona. Il Napoli riceve la Fiorentina, ma soprattutto per i partenopei questa è la prima partita da campioni d’Italia 2022/2023. E, a impreziosire il tutto, si gioca proprio nello stadio di casa, dopo il pareggio decisivo di giovedì sera in trasferta a Udine. Un match che, prima ancora del fischio d’inizio si è trasformato in una grande festa in onore della squadra di Luciano Spalletti e di tutti i tifosi napoletani.

Una cerimonia con grande partecipazione di appassionati in maglia azzurra, grazie a uno stadio già tutto esaurito prima ancora di scendere in campo a Udine pochi giorni fa. Coreografie e cori di festa, tra cui anche un commovente striscione dedicato al tifoso che un anno fa in radio rivelò di sognare lo scudetto prima di morire, viste le sue precarie condizioni. Una piccola grande storia che impreziosisce ancora di più questo momento.

E poi, ovviamente, il ‘passillo’ concesso dai giocatori della Fiorentina a quelli partenopei, un onore ai campioni d’Italia, protagonisti di una stagione veramente fuori dal comune. Ma a rendere ancora più speciale la giornata di oggi allo stadio Maradona è stato un prestigioso ospite d’eccezione, arrivato a vedere la partita e la festa scudetto. Stiamo parlando dell’allenatore argentino dell’Atletico Madrid Diego Simeone.

Simeone senior al Maradona: l’ospite di lusso alla festa del Napoli

Era ovvio che tanti spettatori e tifosi speciali si sarebbero presentati questa sera davanti a Napoli-Fiorentina, tanto che pure il regista Paolo Sorrentino è stato avvistato sugli spalti. Ma forse molti non si aspettavano di trovare anche il tecnico dei ‘Colchoneros’, ma la sua presenza si spiega facilmente. Innanzitutto, perché la Liga è in sosta, a causa della finale di Coppa del Re disputata ieri. E poi, perché suo figlio gioca nel Napoli.

Il ‘Cholito’ Giovanni Simeone è arrivato la scorsa estate dal Verona al club partenopeo come riserva di Osimhen. In questa annata ha dato il suo contributo alla squadra con 8 reti in 28 presenze, tra cui 3 gol proprio in Serie A. Stasera Spalletti lo ha fatto partire dalla panchina, ma intanto suo padre è sugli spalti, e prima del match ha incontrato il tecnico del Napoli e il presidente De Laurentiis.