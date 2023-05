Addio a Giuntoli, ecco il nuovo direttore sportivo del Napoli: i dettagli

Per molti l’addio di Giuntoli sembra essere cosa fatta. Il Napoli avrebbe addirittura già in mente il nome del nuovo direttore sportivo.

Grande festa ieri al Diego Armando Maradona per l’abbraccio alla squadra che, dopo il pareggio di Udine, è matematicamente campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Festa che naturalmente non si è limitata solo allo stadio, ma che è proseguita anche in strada, in tutta Napoli.

Mentre però la città festeggia, Aurelio De Laurentiis è già alle prese con quello che sarà il Napoli la prossima stagione. Partendo dai nodi che riguardano la permanenza di alcuni dei suoi principali protagonisti. Tra questi figura il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l’uomo in grado di costruire, attraverso un grandissimo lavoro sul mercato, questa squadra che tanto sta stupendo l’Italia calcistica e non solo. Giuntoli che però, anche in virtù di questo successo, ha attirato l’interesse di altre squadre, tra cui anche la Juventus.

Sportitalia oggi da quasi per certa la partenza del direttore sportivo azzurro. D’altronde le parole pronunciate ieri da Giuntoli durante la festa Scudetto non sono passate certo inosservate. Pur nel solco della diplomazia che richiedeva il momento, Giuntoli ha lasciato intendere che il suo futuro potrebbe molto probabilmente non essere più a Napoli. Gli azzurri però sembrerebbero non essere stati colti alla sprovvista della cosa e sarebbero pronti già con il nome del sostituto: l’attuale direttore sportivo dell’Empoli Piero Accardi.

Napoli, se va via Giuntoli pronto Piero Accardi

L’addio di Giuntoli potrebbe naturalmente provocare una lunga catena di cambi a livello dirigenziale in Serie A. L’ex Carpi al momento è un nome ambitissimo e il suo addio al Napoli scatenerebbe una serie di passaggi di scrivania che potrebbero rivoluzionare il volto del prossimo calciomercato.

Sempre secondo Sportitalia il Napoli da tempo si sta preparando all’addio di Giuntoli. Dopo lunghi anni in cui il direttore sportivo ha sapientemente costruito la squadra Scudetto, le strade sono pronte a separarsi. De Laurentiis dal canto suo ha già attivato i radar. Il nome del nuovo dirigente dovrebbe essere quello di Piero Accardi, attuale uomo mercato dell’Empoli, società per altro con la quale il Napoli ha ottimi rapporti. Un profilo giovane e in rampa di lancio che potrebbe fare proprio al caso di un Napoli intenzionato ad aprire, stando a quanto dichiarato da De Laurentiis, un lungo ciclo vincente.