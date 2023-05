Caressa lascia i napoletani senza parole: l’elogio è mozzafiato

Il giornalista Fabio Caressa si è rivolto su YouTube ai tifosi del Napoli e agli appassionati della Serie A per parlare della vittoria in campionato degli azzurri di Spalletti.

La vittoria del campionato da parte del Napoli, con grande anticipo rispetto alla fine dell’edizione 2022-23 della Serie A, ha strabiliato. La stagione condotta dalla formazione di mister Luciano Spalletti è stata ammirata e apprezzata dovunque, alla pari del modo in cui la tifoseria partenopea in ogni dove ha celebrato il traguardo raggiunto dai suoi beniamini, dopo una lunghissima attesa durata ben 33 anni.

Ne ha parlato a lungo il giornalista e telecronista di ‘SKY’, Fabio Caressa, il quale è intervenuto attraverso il proprio canale ‘YouTube’ così: “La vittoria del Napoli è una grande notizia per il calcio italiano, per diversi motivi. Il primo è che è la quarta squadra diversa consecutiva a vincere, ovvero Juventus, Inter, Milan e Napoli. Ciò significa che il campionato è più interessante e lo rende apprezzabile anche all’estero. Farà crescere il valore del torneo”.

La seconda notizia riguarda il modo in cui la società partenopea è riuscita a puntare all’obiettivo massimo col presidente Aurelio De Laurentiis: “Ha trionfato una squadra che da anni ha i conti a posto. Anche questa è una novità, frutto di una grande programmazione che arriva da lontano”.

Caressa elogia il Napoli: “La società ha capito prima degli altri che bisogna ridimensionare il mondo del calcio”

Il giornalista Fabio Caressa passa al piano prettamente calcistico, di campo. Come ha vinto e convinto il Napoli di Luciano Spalletti? Secondo lui: “Il Napoli ha compiuto delle scelte coraggiose a inizio stagione, anche molto criticate. Il presidente ha vissuto settimane non facili per le decisione prese. Ha diminuito il monte-ingaggi e lasciato andare calciatori importantissimi, che però portavano dentro il segno delle stagioni passate. Sono arrivati calciatori nuovi e liberti di testa”.

Il momento giusto per cambiare, da parte della società, è una costante da quando il club è stato prelevato e ha disputato le categorie inferiori, come la Serie C: “La visione ha sfidato realtà che avevano speso di più fino a indebitarsi. Alla fine hanno vinto lo scudetto dominando. I primi complimenti sono per la società, che non ha mai deragliato i suoi principi e visione industriale del calcio. Il Napoli ha capito prima degli altri che bisogna un po’ ridimensionare un mondo che altrimenti non sta in piedi. La squadra manageriale azzurra è sensazionale. C’è Giuntoli, il capo-squadra di un team fortissimo, ma anche Maurizio Micheli, uno dei collaboratori del direttore sportivo”.