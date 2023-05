Napoli-Giuntoli, la decisione di De Laurentiis gela tutti: tifosi increduli

Napoli, sta succedendo davvero: la festa per lo Scudetto vinto durerà ancora un bel po’ ma nel frattempo è arrivata anche una notizia che intristisce i tifosi azzurri.

Il Napoli si gode la grande festa per lo Scudetto vinto. Il terzo della sua storia. La città è piena di tifosi al settimo cielo, anche se nel frattempo è arrivata anche una notizia che intristisce i tifosi azzurri. Le novità su Cristiano Giuntoli e la posizione con Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è riuscito, in questa stagione straordinaria, a vincere il terzo Scudetto della sua storia. Luciano Spalletti è riuscito a dar vita a un gruppo che è sempre rimasto compatto e che a suon di gol ha ottenuto punti su punti. Arrivando a vincere lo Scudetto già alla 33^ giornata.

C’è perciò un popolo in festa, anche se ciò che si sta prefigurando all’orizzonte rattrista i tifosi azzurri. Perché adesso tra il Napoli e Cristiano Giuntoli potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. Le ultime arrivate da ‘La Repubblica’.

Napoli, possibile addio anticipato di Giuntoli: le ultime novità e la decisione di De Laurentiis

Il Napoli si gode il grande e storico momento vissuto. Ma d’altro canto inizia a guardarsi intorno per il futuro. Perché da un lato c’è la grande gioia e la consapevolezza di aver svolto un lavoro, tra mercato e campo, che altre squadre in Serie A non hanno fatto. Dall’altro però c’è anche tristezza perché l’addio di Cristiano Giuntoli sembra essere sempre più vicino.

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione. Il contratto dell’attuale direttore sportivo del club partenopeo è in scadenza nel 2024. Eppure il presidente avrebbe deciso di aprire, a malincuore, alla possibilità della rescissione consensuale. Con un anno di anticipo. Proprio perché vuole essergli grato del lavoro svolto in ambito di calciomercato nell’ultimo anno ma anche nei precedenti sette che a questo si vanno a sommare. Occhio allora alla Juventus che lo vorrebbe nella sua squadra e che si prepara ad agire.