“Meglio cambiare…”: Napoli, l’allenatore spiazza tutti dopo la festa

Napoli, cosa succede? Arriva la dichiarazione dell’allenatore che spiazza tutti i tifosi dopo la festa. Ecco svelato tutto, il giorno dopo la gara contro la Fiorentina.

È stata una festa clamorosa, quella con cui la città di Napoli ha riaccolto e riabbracciato il Napoli campione di Italia. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti ha ricevuto gli applausi del Diego Armando Maradona, dopo la vittoria interna contro la Fiorentina. E al triplice fischio, la festa organizzata dal club ha tenuto tutti i tifosi incollati alle tribune e alle televisioni sino a serata inoltrata.

Da Geolier a Liberato, passando per Paolo Sorrentino e le sfilate ufficiali per i calciatori e lo staff azzurro. Nella cornice di Fuorigrotta, tra musica e fuochi d’artificio, la festa è andata avanti per ore ed ha ammaliato anche chi è distratto a cercare di prevedere già il futuro del Napoli. Un futuro che ha qualche punto interrogativo: la permanenza dei big, quella del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e quella persino di Luciano Spalletti. Su quest’ultimo ci sarà più di qualche nube da dipanare, in attesa dell’incontro che ci sarà a breve tra il trainer di Certaldo ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, occhio a cosa dice l’allenatore: Diego Simeone spiazza i tifosi azzurri, il motivo

Ieri super ospite al Maradona anche un top della panchina come Diego Simeone. L’argentino era presente a Fuorigrotta per seguire la passerella del primo genito Giovanni, campione di Italia con il Napoli. E intervistato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico dell’Atletico Madrid ha voluto dare un consiglio inatteso al club azzurro.

Alla domanda se vendere o meno Osimhen dinanzi a quelli che, a breve, saranno gli assalti multi-milionari dei top club europei, Diego Simeone non ha mostrato dubbi. Anzi, ha voluto consigliare: “Se ti arriva un club potente economicamente e offre il doppio di ingaggio, tu per tenere un giocatore devi dissanguarti e far sballare i tuoi conti. Meglio cambiare”. Parole forti, che però l’argentino motiva con un esempio rassicurante: “Il Napoli ha lasciato andare giocatori importanti e guardate cosa hanno combinato giocatori come Kvaratskhelia e Kim”.