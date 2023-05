Napoli, la notizia rovina la festa Scudetto: tifosi in ansia

Il Napoli ha conquistato lo scudetto ma la rivoluzione incombe. Molti dei protagonisti della cavalcata possono dire addio alla compagnia.

Il sogno scudetto si è finalmente concretizzato, mettendo così la parola fine ad un lungo digiuno durato 33 anni. Il Napoli, con la vittoria ottenuta ieri ai danni della Fiorentina in uno stadio Maradona sold-out, ha celebrato nel migliore dei modi la conquista del terzo scudetto della propria storia. Le celebrazioni dei tifosi nelle vie e nelle piazze della città proseguiranno ancora mentre per il club, a breve, arriverà il momento di iniziare a pianificare le mosse in vista del mercato estivo.

Il rischio è quello di andare incontro ad una rivoluzione sia tecnica che dirigenziale. Sono infatti numerosi i protagonisti della cavalcata tricolore ad avere un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano, impegnati in una difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati da tempo ma finora le parti continuano ad essere molto distanti tra loro.

In bilico anche la permanenza di Victor Osimhen, finito nel mirino del Manchester United e del Bayern Monaco. Il suo agente, di recente, ha rimandato ogni discorso alle prossime settimane. Gli azzurri vorrebbero tenerlo ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per prenderlo serviranno almeno 150 milioni, non trattabili. E non finisce qua, perché a lasciare la compagnia potrebbero essere pure Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Napoli, possibile il divorzio con Spalletti

Per quanto riguarda il tecnico, il club ha intenzione di esercitare la clausola per il rinnovo fino al 2024 tuttavia il mister originario di Certaldo non è ancora del tutto convinto di restare. La sua permanenza sarà quindi legata a doppio filo all’esito dell’incontro che avrà già in settimana con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il clima nell’ambiente, nonostante la vittoria dello scudetto, intanto non è dei migliori. Anzi, come spiegato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è creato un vero e proprio “gelo”.

Il direttore sportivo, dal canto suo, piace alla Juventus. I bianconeri intendono assumere un nuovo Ds di comprovata esperienza, a cui affidare il compito di costruire una rosa in grado di tornare a lottare subito per il titolo. Giuntoli, in tal senso, rappresenta il profilo più gradito con il diretto interessato che ha fatto sapere di gradire le avance in questione. Anche lui, a breve, avrà un faccia a faccia decisivo con il numero uno azzurro. Napoli incrocia le dita. Le rivoluzione è alle porte.