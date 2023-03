Napoli, la mossa che fa discutere: Osimhen via con questa condizione

Il Napoli riflette in vista della prossima stagione. De Laurentiis ha fissato il prezzo di uno dei principali gioielli della rosa azzurra.

Da una parte, la soddisfazione per aver quasi concretizzato il sogno di vincere lo scudetto. Dall’altra, la necessità di iniziare a riflettere in vista della stagione 2023/24 in modo tale da cautelarsi nel caso in cui in estate dovesse partire qualche top player. Sono settimane di emozioni intense per il Napoli che, nelle prossime settimane, dovrà valutare la posizione di numerosi titolari della squadra di Luciano Spalletti.

È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano legati al club fino al 2024. I contatti per giungere al rinnovo sono scattati da tempo ma finora non si sono rivelati sufficienti per trovare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, su input del presidente Aurelio De Laurentiis, ha messo sul piatto offerte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco (3.5 milioni netti) e dal messicano (4.5).

Le interlocuzioni proseguiranno con il manager azzurro che, intanto, ha provveduto ad individuare i loro eventuali sostituti ovvero Lazar Samardzic e Adama Traoré. Da definire, inoltre, la posizione di Victor Osimhen diventato, sotto la gestione di Spalletti, una punta moderna capace di dialogare con i compagni e partecipare attivamente alla costruzione della manovra. La Premier League gli ha messo gli occhi addosso, ora tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno sul tavolo del presidente.

Napoli, fissato il prezzo di Osimhen

De Laurentiis in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, lo valuta almeno 150 milioni. Una cifra, questa, non trattabile e da versare cash nelle casse partenopee che, in ogni caso, non dovrebbe spaventare troppo il Manchester United. I “Red Devils” già nella scorsa estate si erano fatti avanti ma il pressing non aveva prodotto i frutti sperati. Ora c’è da aspettarsi un nuovo rilancio da parte degli inglesi.

Il Napoli, dal canto suo, non ha escluso l’idea di tenerlo per ancora un altro anno riconoscendogli un rinnovo “extra-budget” alla luce del sul rendimento monstre (25 reti e 5 assist in 29 presenze complessive). Per pensare al futuro comunque il tempo non manca. Ora la concentrazione è interamente rivolta allo scudetto e alla Champions League.