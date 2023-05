Mercato Napoli, il ritorno di Koulibaly: parla Venerato

Il Napoli si gode la festa Scudetto ma continua a ragionare anche in ottica futura: non mancano le indiscrezioni ma sul ritorno di Koulibaly parla Venerato.

Il Napoli si gode la festa per lo Scudetto che mancava da 33 anni. La città è addobbata a festa e i tifosi non contengono, giustamente, il loro entusiasmo. Il trofeo tanto atteso è arrivato grazie ad una stagione straordinaria e a un grande lavoro svolto sul mercato. Nelle ultime ore si è poi parlato anche di un possibile ritorno di Kalidou Koulibaly: le ultime novità in merito.

Il Napoli sa di aver compiuto un’impresa. Perché nonostante gli addii di nomi e profili importanti non ha perso mai la speranza ed è riuscito a conquistare un titolo che mancava da tanto, troppo tempo.

Quando nell’estate dello scorso anno sono arrivati insieme gli addii di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, David Ospina, i tifosi azzurri hanno temuto il peggio. Eppure i nuovi innesti e la compattezza a cui Luciano Spalletti ha dato vita, hanno portato alla vittoria dello Scudetto. È tornato anche a farsi sentire il nome del difensore azzurro approdato al Chelsea. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Napoli, ritorno di Koulibaly? Parla Venerato e chiude alla possibilità: ecco il motivo

Il Napoli si gode la festa e giocherà le prossime partite in Serie A sapendo di aver già ottenuto matematicamente la vittoria dello Scudetto per questa stagione 2022/23. Il 4 giugno Giovanni di Lorenzo potrà alzare il trofeo al cielo, perciò la festa continua. Ma in ottica calciomercato e possibile ritorno di Kalidou Koulibaly, di cui si è parlato, ha riferito le novità Ciro Venerato.

Nel corso del ‘TG Sport, su ‘Rai Sport’, ha parlato così il giornalista Ciro Venerato: “Arrivano autorevoli smentite su un ritorno di Koulibaly. Nonostante il fatto che Kim sembra essere destinato alla Premier League. Si chiude anche alla possibilità che possa arrivare anche se solo in prestito. Guadagna 10 milioni di euro netti. Il Napoli potrebbe arrivare a 2,5. Troppo poco per i Blues. Escluso il ritorno del figliol prodigo pupillo di Luciano Spalletti. Età e stipendio scoraggiano anche i sentimenti“.