Mercato Napoli, nuovo colpo dall’Oriente dopo Kim: il nome infiamma

Dopo l’esaltante riscontro che ha dato l’arrivo di Kim Min-Jae al Napoli, la società partenopea studia un altro colpo dall’Oriente. Ecco chi può arrivare in squadra.

L’arrivo di Kim Min-Jae nella rosa del Napoli ha aperto per la società partenopea un mercato ancora inesplorato, come quello asiatico. L’arrivo del sudcoreano per sostituire il difensore Kalidou Koulibaly si è rivelato fra i migliori in assoluto per rendimento e leadership dell’ex Fenerbahce. Secondo quanto riferito da ‘CalcioNapoli24.it’, potrebbe essere soltanto l’inizio di contatti che si stanno espandendo anche al Giappone.

Durante la grande festa allo Stadio Diego Armando Maradona per la conquista del terzo scudetto della storia del Napoli, sul terreno di gioco si è presentato il presidente del club. Aurelio De Laurentiis ha inaugurato la passerella dei suoi giocatori e sul futuro del club si è rivolto poi al pubblico con una frase probabilmente trascurata sul momento: “Stiamo cercando in giro campioni americani, coreani, giapponesi”.

Una considerazione sulla propria attività imprenditoriale-calcistica detta con grande spontaneità, la quale apre oggi al toto giocatore. Quale potrebbe essere il nipponico candidato a vestire la maglia dei neo Campioni d’Italia?

Napoli, il calciomercato porta ancora in Asia: seguito il giapponese Daichi Kamada

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano online, il profilo che avrebbe in mente la società partenopea corrisponderebbe a quello del centrocampista giapponese con propensione offensiva, Daichi Kamada. Un giocatore classe 1996 che già conosce bene il panorama europeo e anche quello delle coppe internazionali, siccome veste la maglia dell’Eintracht Francoforte e ha sfidato gli azzurri proprio agli ottavi di finale di Champions League.

Il suo profilo si rende molto appetibile perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e ad oggi non l’ha rinnovato. Il club teutonico ha già fatto sapere che Kamada andrà via a parametro zero. Una risorsa che il Napoli farebbe bene a non trascurare: all’attivo in stagione conta con 14 reti e ben 5 assist. Al momento non si può parlare di trattativa in chiusura, ma sicuramente lo staff di calciomercato del Napoli monitora con attenzione il giocatore e prova a muoversi in anticipo sulla concorrenza che non mancherà.