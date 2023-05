Spalletti-Napoli, sorpresa per lo Scudetto e tifosi in delirio: c’è l’annuncio

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale facendo un annuncio importante.

La città di Napoli continua a vivere il clima di festa. Dopo il pari contro l’Udinese, che ha certificato lo Scudetto matematico, è arrivata anche la vittoria in casa contro la Fiorentina, nella giornata in cui la squadra di Luciano Spalletti riceveva l’abbraccio da campioni d’Italia. Ma proprio Luciano Spalletti in questi giorni è al centro di diverse voci circa il suo futuro a Napoli.

Dopo lo Scudetto vinto sono infatti in molti che temono che il tecnico sia tentato di cambiare aria. Nonostante l’opzione di prolungamento di contratto già esercitata da De Laurentiis, i due dovranno ancora vedersi e decidere. Nel frattempo però il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss rilasciando alcune dichiarazioni interessanti su questa fare post Scudetto.

“Dal primo momento che ci siamo parlato abbiamo pensato allo Scudetto.” ha dichiarato il tecnico Luciano Spalletti. “Ci vogliono poi dei buoni calciatori che eseguono quanto abbiamo pensato per vincerlo. Quando lo pensi in linea teorica è tutto più facile, poi metterlo in pratica è invece difficile. La gioia più grande è quella di aver reso felici tantissime persone. Davanti a noi il futuro è sicuramente bello. Abbiamo a disposizione altre quattro partite che saranno una festa.”

Napoli, Spalletti rivela: “Con la Fiorentina prestazione di assoluto livello”

Il tecnico del Napoli torna poi sul match contro la Fiorentina, elogiando i suoi per la prova offerta. “Non era facile essere concentrati.” ha dichiarato. “Veniamo da due giorni di festa ininterrotta, senza dormire e senza allenarci. Eppure abbiamo fatto una buonissima prova, una prestazione di assoluto livello contro la Fiorentina. Sono partite ricche di pensieri belli che però rischiano di distrarci.”

Infine una curiosità riguardo i tanti ‘curnicielli’ avuti in regalo in questi giorni. “Non ne posso fare a meno.” ha rivelato Spalletti. “In questi giorni di festa sono stato inondato di tanti curnicielli. Adesso li tengo praticamente ovunque.”