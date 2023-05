“Addio probabile”: Napoli, l’annuncio è una vera doccia fredda

Il campionato non è ancora finito, ma in casa Napoli già si parla di addii pesanti: ecco cosa potrebbe succedere.

Con lo Scudetto appena cucito sul petto e con le ultime quattro partite ancora da giocare, il Napoli guarda però anche al prossimo campionato dove gli azzurri dovranno affrontare alcune situazioni in uscita. A partire dalle questione legate al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e al tecnico Luciano Spalletti, ma anche a big come Victor Osimhen.

Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato a tal proposito a TMW Radio: “Attualmente, Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli e sarà necessario valutare le modalità di separazione con De Laurentiis. Naturalmente, questo discorso riguarda anche il suo staff, che è parte integrante del suo successo.”

“Giuntoli ha dimostrato la sua bravura nel suo ruolo.” ha continuato Marchetti. “È un professionista di alto livello che ha dimostrato il suo valore nel corso della sua carriera. Ha ottenuto risultati significativi, come la promozione del Carpi dai dilettanti alla Serie A e la conquista dello Scudetto con il Napoli. Due grandi imprese nel calcio italiano degli ultimi anni. La sua esperienza lo rende adatto a fronteggiare qualsiasi scenario che potrebbe attendere la Juventus.”

Napoli, Marchetti parla del futuro di Spalletti e Osimhen

Su Spalletti: “Spero che possa continuare a essere l’allenatore del Napoli. Ha svolto un lavoro straordinario e la sua squadra gioca un calcio meraviglioso. Ha dimostrato di essere pronto per la vittoria, anche se in passato aveva già dimostrato le sue capacità, ma a Napoli tutti gli astri si sono allineati. Il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis può essere definito burrascoso, poiché entrambi sono personalità molto forti. De Laurentiis è noto per dire apertamente la sua opinione, non solo sugli aspetti tecnici ma anche su quelli gestionali. Non si può non confermare Spalletti dopo aver vinto uno Scudetto, ma i due dovranno incontrarsi.”

Infine su Osimhen: “È comprensibile che un viaggio come quello che ha fatto a Parigi contribuisca ad accrescere tali voci. Data la sua performance passata e il contratto ancora in vigore con il Napoli, penso che sia più probabile che si avvicini a un addio piuttosto che a una permanenza. Il rischio di una sua partenza è molto elevato.”