Napoli, assalto di tre big ad Osimhen: tifosi terrorizzati

Il Napoli di Spalletti ha vinto un campionato alla grande, lasciando le briciole agli avversari e dominando in lungo e in largo le avversarie.

Uno dei principali calciatori della stagione azzurra, forse il principale, è il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A, dopo stagioni di difficoltà dovute ad infortuni e situazioni complicate, è finalmente esploso ed ha trascinato gli azzurri allo scudetto, a suon di reti e grandi prestazioni.

Il Napoli ha lasciato tutti di stucco, ha vinto il titolo della Serie A dopo 33 anni di assenza ed ha raggiunto i Quarti di finale di Champions League, il miglior risultato della sua storia. Osimhen ha avuto una crescita impressionante negli ultimi anni ed è un calciatore molto diverso rispetto a quello che arrivò inizialmente dal Lille.

Come per Spalletti o come per Giuntoli sono tanti i calciatori con il futuro in bilico e tra questi c’è anche Osimhen. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024, e visto situazione contrattuale, dovrà decidere se rinnovare o invece andare via. Ovviamente c’è bisogno di trovare l’accordo con il Napoli, il giocatore gradirebbe anche restare ma le parti devono trovare l’accordo economico. I tifosi sperano naturalmente nella conferma di tutta la rosa e naturalmente di Osimhen, ma ovviamente preoccupano le sirene provenienti dall’estero. Osimhen è uno dei calciatori più forti sul panorama mondiale e, come ovvio che sia, è nel mirino dei principali club del panorama mondiale.

Napoli, tre big sulle tracce di Osimhen

I centravanti di grande livello a livello mondiale si contano sulle dita della mano, soprattutto quando parliamo di calciatori molto giovani. Con Haaland bloccato nel City e Mbappe alle prese con un futuro in bilico al Psg, Osimhen è uno dei calciatori più appetibili sul mercato. Questo nonostante un prezzo esorbitante con il Napoli che valuta Osimhen oltre 120 milioni di euro. Le squadre, principalmente, interessate a Osimhen sono tre nello specifico.

Secondo quanto riporta l’Equipe il Psg è molto interessato al calciatore. I rapporti con il Napoli sono ottimi, visto gli accordi passati per Lavezzi e Cavani e quello recente per lo spagnolo Fabian Ruiz. Oltre al club francese c’è grande interesse anche del Bayern Monaco e il Manchester United: i tedeschi difficilmente arriveranno ad offrire oltre 100 milioni di euro, mentre per lo United molto dipenderà dal finale di questa stagione, con i Red Devils impegnati nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.