Napoli-Spalletti, slitta l’incontro: la notizia spiazza tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti ha conquistato ufficialmente il terzo titolo. In città c’è ancora grande entusiasmo ma si pensa al futuro.

La stagione del Napoli di Spalletti è stata molto soddisfacente ed ha superato anche le migliori attese. Il club partenopeo ha sbaragliato la concorrenza con un campionato straordinario ed ha riportato il titolo in città dopo 33 anni di attesa. Numeri spaventosi e il club azzurro ha brillato dall’inizio alla fine, e trionfando con cinque giornate di anticipo.

Il club è riuscito in quello in cui tanti altri club hanno fallito: la società ha ridotto notevolmente il monte ingaggi e, in contemporanea, è riuscito a vincere il campionato. Battute squadre con un ingaggio di molto superiore, oltre il doppio, come la Juventus e l’Inter. Il club partenopeo ha fatto la storia e Spalletti ha grossi meriti.

L’ex tecnico di Roma e Inter ha creato un gruppo fantastico, riuscendo nel trovare il giusto mix tra giovani talenti e calciatori di esperienza. Inoltre ha avuto il merito di lanciare calciatori come il coreano Kim e il georgiano Kvicha Kvaratskhelia, subito esploso all’interno del club partenopeo. Il Napoli, ora, dopo questa grande stagione, ha l’obiettivo di finire al meglio la stagione e poi potrà pensare al futuro. Nelle ultime ore si è discusso molto sul futuro di diversi calciatori, ma anche membri dello staff e dirigenti. Se Giuntoli sembra sempre più vicino all’addio (per lui si parla della Juve) la situazione è diversa per il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Napoli-Spalletti, le ultime sul possibile rinnovo

Il Napoli ha già esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo fino al 2024 del tecnico azzurro. Spalletti ha ringraziato per l’accordo, ma ha specificato che vuole parlare con la società per definire il futuro del club. Spalletti vorrebbe continuare, ma allo stesso tempo vorrebbe garanzie sul futuro del progetto partenopeo. Secondo quanto riporta Repubblica l’incontro tra tecnico e società sarà rinviato.

Spalletti è infatti tornato in Toscana per passare un pò di tempo con la famiglia, ma sottolinea il quotidiano l’incontro potrebbe avvenire tra pochi giorni anche fuori città. Una mossa a sorpresa di De Laurentiis per riavvicinarsi e Spalletti resta comunque favorito per restare sulla panchina partenopea. Il Napoli vuole cominciare un progetto alla lunga e la società spera di puntare sul tecnico che ha riportato lo scudetto in città. Ora c’è tempo per pensare a questo, intanto la squadra vuole terminare al meglio queste ultime quattro gare del campionato e festeggiare ancora con entusiasmo.