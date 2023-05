Napoli, Vicario in cima alla lista: solo così si può sbloccare l’affare

Il Napoli pensa già al mercato, e sulla lista del club partenopeo ci sarebbe anche Vicario dell’Empoli. Ma la trattativa non è certo semplice.

Le sfide in campo per il Napoli sono praticamente finite, dato che pur mancando ancora quattro incontri alla fine della stagione, lo scudetto è già stato matematicamente vinto. Sul mercato, però, la battaglia con le avversarie sta per ricominciare, con un obiettivo in particolare conteso tra i partenopei e una rivale di Serie A. E il ruolo caldo è quello, a lungo discusso, dell’estremo difensore.

L’obiettivo è noto da tempo, e parliamo infatti del portiere emergente che più piace nel massimo campionato italiano, Guglielmo Vicario. Il Napoli inizialmente aveva messo gli occhi su Elia Caprile del Bari, ma solo come possibile vice di Meret. L’ex Udinese ha la piena fiducia di Spalletti e della dirigenza, ed è stato eccezionale in questa stagione, ma la pista che conduce al numero 1 dell’Empoli resta molto calda a Castel Volturno.

Il motivo è puramente economico, dato che la permanenza di Meret non sarebbe scontata, secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb.it’. L’attuale portiere del Napoli ha una valutazione di 25 milioni di euro e piace molto in Premier League: se arrivasse l’offerta giusta, De Laurentiis ci potrebbe pensare. Su Meret potrebbe essere fatta una buona plusvalenza, che permetterebbe dunque di andare a reinvestire su Vicario.

Il Napoli non è solo nella corsa a Vicario: il piano dei rivali

La squadra partenopea si farà forte di Pietro Accardi, che pare destinato a essere l’erede di Giuntoli come ds azzurro, e che oggi riveste questo ruolo proprio all’Empoli. Ma non sarà facile convincere Vicario, che resta seguito anche dalla Juventus, ma non solo. Il 26enne portiere friulano è infatti anche nel mirino dell’Inter, che mira così a sostituire Onana, la cui partenza potrebbe avvenire proprio questa estate, in direzione Chelsea.

Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile scambio con Kepa Arrizabalaga, ma lo stipendio dello spagnolo (9 milioni di euro l’anno) è fuori scala per i nerazzurri. Allora, ripiegare su un promettente italiano come Vicario, che già conosce la Serie A, sarebbe l’ideale. Soprattutto perché a livello economico l’Inter potrebbe fare una grossa offerta per il giocatore, puntando a incassare almeno 50 milioni per Onana dai Blues. La cessione di Meret diventa quindi una condizione fondamentale per arrivare al talento dell’Empoli.