Napoli, avventura ai titoli di coda: due big verso la cessione

Non solo Giuntoli è prossimo ai saluti. Il Napoli potrebbe presto dire addio ad altri due protagonisti dello Scudetto.

Continuano le voci di mercato attorno al Napoli. A tenere banco principalmente è il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e quello del tecnico Luciano Spalletti. Ma ci sono anche voci che riguardano i calciatori del Napoli, con due protagonisti dello Scudetto appena conquistato che sembrano essere davvero ad un passo dall’addio.

Almeno questo è quello che rivela il giornalista Nicolò Schira il quale, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, fa una panoramica sulla situazione uscite in casa Napoli, partendo da Giuntoli e arrivano sui due big in lista di sbarco. Sul direttore sportivo Schira è chiaro: “La Juventus ha individuato Giuntoli come il principale obiettivo per il ruolo di direttore sportivo, tanto che è già avvenuto un incontro preliminare tra le due parti un mese e mezzo fa. Giuntoli ha in testa l’idea di intraprendere una nuova fase della sua carriera, dopo aver concluso il suo ciclo tecnico con il Napoli. Come ha già fatto in passato con il Carpi, potrebbe decidere di lasciare al culmine per intraprendere una nuova avventura.

Al suo posto potrebbe arrivare l’attuale ds dell’Empoli Accardi, anche se Schira non lo a per fatto: “E’ un profilo che si adatta bene alla filosofia del Napoli. Tra Napoli ed Empoli poi i rapporti sono idilliaci. Ci sono pesò anche altri nomi: Ciro Polito, che si è messo in luce al Bari. Accardi ha più esperienza, mentre Polito rappresenterebbe una scommessa.”

Napoli, non solo Kim ed Osimhen: in uscita anche Lozano e Zielinski

Il discorso si sposta poi sui calciatori, laddove Schira individua due possibili partenti. Niente nomi ‘noti’ al pubblico del calciomercato come Osimhen o Kim. Per Schira chi potrebbe presto lasciare il Napoli è Lozano e Zielinski: “Sono presenti diverse questioni da affrontare riguardo ai rinnovi contrattuali. In particolare, Zielinski e Lozano potrebbero trovarsi al di fuori del budget previsto per i salari, che oscilla tra i 3,5 e i 4 milioni di euro all’anno. Se non sarà possibile raggiungere un accordo, si potrebbe essere costretti a dire addio a entrambi i giocatori e a cercare di ottenere un ritorno economico dalla loro cessione.”

Infine il discorso Osimhen: “Lui sta bene a Napoli. Quando vengono dette certe cose non necessariamente stiamo parlando di frasi di circostanza. Poi certo se arriva l’offerta di 150 milioni allora cambia tutto.”