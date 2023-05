Napoli, colpo durissimo: offerta da urlo per Osimhen, sul piatto una contropartita

Offerta da urlo in casa Napoli. Cosi dalla Premier vogliono convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar partire Victor Osimhen la prossima estate.

Victor Osimhen è senza dubbio uno dei protagonisti della festa Scudetto del Napoli. Non soltanto perchè fattivamente è diventato l’anima dei festeggiamenti in campo ed anche fuori, già dopo la vittoria conquistata a Torino contro la Juventus. Non solo, poi, perchè anche i tifosi si sono affezionati molto a lui e gli hanno riconosciuto tutte le qualità di un giocatore diventato beniamino della piazza. Ma anche perché concretamente Osimhen ha trascinato la sua squadra a suon di gol: ad oggi il nigeriano è capocannoniere della Serie A e mancano ancora quattro partite prima della fine.

Ecco perchè su di lui si sono fermati gli occhi di diversi top club europei. Trattenere Osimhen, va detto, sarà molto difficile. Aurelio De Laurentiis non vuole chiudere nessuna porta, soprattutto per non ripetere gli errori del passato. E’ anche, vero, però che la piazza ad oggi vedrebbe di buon occhio la decisione di trattenere il numero 9 e puntare nuovamente su di lui anche il prossimo anno.

C’è tempo per pensare, mancano ancora quattro partite. Spalletti sa benissimo che nella rosa azzurra Osimhen ha un peso specifico importante, ed è per questo che chiederà di sicuro alla società delle garanzie per capire concretamente come si andrà ad ottemperare alla potenziale partenza dell’ex attaccante del Lille.

Napoli, addio Osimhen: offerta da urlo dalla Premier

Come detto, gli estimatori di Osimhen in giro per l’Europa di sicuro non mancano. In Premier League ci sono diverse squadre che guardano in casa Napoli e che tengono d’occhio proprio l’attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis, però, non si farà cogliere impreparato: per far partire Victor serve l’offerta giusta, quella che permetterebbe al Napoli di poter far non soltanto cassa ma anche guardare al futuro con fiducia, anche nell’andare a prendere un nuovo attaccante.

In queste ore è emersa una voce di mercato molto interessante che riguarda il Chelsea. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, i blues vorrebbero fare sul serio per Osimhen e portarlo a Londra. Il club è consapevole che servirà uno sforzo importante, ed ecco perchè starebbe studiando una proposta da urlo per convincere De Laurentiis.

Non soltanto un conguaglio economico importante, ma anche una contropartita tecnica per convincere il patron. Sul tavolo della trattativa – si legge – finirebbe Christian Pulisic, giocatore con il quale il Chelsea avrebbe ormai deciso da tempo di fare cassa. Una pedina da utilizzare per arrivare ad Osimhen, sempre che il Napoli accetti anche contropartite tecniche all’interno di una potenziale offerta.