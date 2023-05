Luca Toni netto su Osimhen: il paragone farà impazzire Victor

Dopo aver segnato l’ennesimo gol del suo incredibile campionato, Victor Osimhen può esultare per alcune dichiarazioni di Luca Toni.

Il Napoli guidato da Luciano Spalletti ha letteralmente dominato il campionato di quest’anno, visto che l’ha vinto un mese prima. Gli azzurri, infatti, hanno raggiunto il successo aritmetico dello Scudetto giovedì scorso con il pareggio rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil.

Dopo aver festeggiato questo successo incredibile che il popolo partenopeo attendeva dalle bellezza di 33 anni, il Napoli è risceso in campo ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il team campano è riuscito a battere i toscani con il rigore (procurato da Kvaratskhelia) realizzato da Victor Osimhen nel corso della seconda frazione di gara

Tuttavia, il bottino di ieri del nigeriano poteva essere sicuramente più ‘carico’. L’ex Lille, prima del rigore decisivo ai fini del risultato finale, ha sbagliato un altro penalty, dove è stato bravo Terracciano a respingere il tentativo dell’azzurro. Al netto dell’errore dagli undici metri, Victor Osimhen ha dimostrato anche nel match di ieri sera di essere un autentico campione.

Napoli, Luca Toni su Victor Osimhen: “L’ho visto tante volte dal vivo, mi ricorda Didier Drogba”

Lo stesso Luca Toni, ex giocatore e campione del Mondo del 2006, ha parlato così del capocannoniere della Serie A ai microfoni ufficiali del portale ‘tuttomercatoweb.com’: “Cosa posso dire su Victor Osimhen? Luciano Spalletti è riuscito a migliorarlo soprattutto nel giocare con il resto della squadra, è uno dei centravanti più forti in Europa. Mi piace, l’ho visto tante volte dal vivo e mi ricorda Didier Drogba: è forte e veloce in area e poi è un leader”.

Victor Osimhen, di fatto, è diventato uno degli attaccanti più seguiti nei cinque maggiori campionati europei. Sul calciaatore nigeriano, dopo questa grandissima stagione disputata con la maglia del Napoli di Luciano Spalletti, bisogna registrare l’interesse di squadre del calibro di PSG, Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco.