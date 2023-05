Napoli, non solo Kim: De Laurentiis punta il mercato orientale, due nomi

Il Napoli studia il modello Kim Min-jae: nel mirino alcuni prospetti di mercato, che potrebbero essere dei colpi come quello del coreano.

Molto probabilmente, Cristiano Giuntoli non sarà più il direttore sportivo del Napoli nella prossima stagione. Sull’ex Carpi, tra i protagonisti di questo incredibile scudetto, c’è forte il pressing della Juventus, e il suo futuro pare ormai deciso. Non per questo, però, il Napoli sembra interessato a cambiare strategia sul mercato, anzi in vista per i partenopei ci sarebbero altri colpi a sorpresa, in vero e proprio stile Giuntoli. Ovvero una serie di giovani low cost ma di grande prospettiva.

Il modello di riferimento è innanzitutto Kim Min-jae, il difensore sudcoreano arrivato la scorsa estate dal Fenerbahçe per sostituire Kalidou Koulibaly. Nessuno si aspettava un impatto come quello che il centrale asiatico ha avuto sul Napoli fin dalle prime partite, e lo conferma anche il mercato. Kim è subito diventato un obiettivo delle big straniere, dimostrando quanto sia stato azzeccato il suo acquisto, non solo a livello tecnico ma anche manageriale. L’idea ora è di seguire su questa strada.

Non solo in termini strategici, ma anche proprio di mercati di riferimento. L’exploit del coreano avrebbe convinto De Laurentiis, secondo ‘Il Mattino’, ad andare a guardare ad altri giocatori asiatici per rinforzare la rosa partenopea. Il quotidiano ha stilato una lista abbastanza nutrita dei nuovi obiettivi del Napoli in vista dell’estate, con tanti nomi sorprendenti che non potranno che stuzzicare l’interesse dei tifosi. A partire da un giocatore scuola Real Madrid.

Il Napoli pesca in Asia i suoi nuovi rinforzi ‘alla Giuntoli’

Innanzitutto Takefusa Kubo, il 21enne attaccante giapponese della Real Sociedad ed ex promessa dei Blancos. In questa stagione ha segnato 8 gol e servito 7 assist, e sarebbe un attaccante duttile in grado di sostituire il partente Lozano. Segue a ruota il 22enne Lee Kang-in, trequartista del Maiorca che sarebbe invece un’ideale alternativa a Zielinski, anche lui dato in uscita dal Napoli. Nel mirino c’è anche un secondo coreano, il centrocampista 26enne dell’Olympiakos Hwang In-beom.

Quest’ultimo potrebbe diventare una valida alternativa a Lobotka, un giocatore fondamentale nella manovra della squadra di Spalletti, che però non ha ancora una riserva di livello. Non solo gli asiatici sarebbero però seguiti dal Napoli sul mercato: sotto osservazione anche la MLS statunitense. Due nomi stuzzicano più di tutti: Caleb Wiley, terzino sinistro classe 2004 dell’Atlanta United, e Cade Cowell, ala sinistra classe 2003 del San José.