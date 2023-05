Napoli, svolta sul futuro di Spalletti: la decisione di De Laurentiis

Per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si presentano settimane impegnative e cruciali per tracciare il futuro tecnico della squadra azzurra

Il Napoli può cominciare a gettare le basi sul prossimo futuro. La vittoria dello scudetto dà grosse motivazioni ed un pizzico di responsabilità alla società di Aurelio De Laurentiis, che per confermarsi pure nel prossimo anno dovrà farsi trovare preparata all’assalto per il quale si attrezzeranno gli avversari.

Il presidente azzurro dovrà scegliere le linee guida intorno alle quali costruire il prossimo progetto tecnico. I nodi da risolvere sono diversi e toccano diverse aree. ‘Il Mattino’ in edicola questa mattina ha fatto il punto sul futuro del Napoli in un articolo nel quale ha analizzato approfonditamente pure il capitolo Luciano Spalletti.

Napoli, incontro De Laurentiis-Spalletti: il tecnico vuole garanzie, in caso di addio ci sono Italiano e Dionisi

Come spiega ‘Il Mattino’, nelle prossime settimane il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà Luciano Spalletti. A fine maggio potrebbe giungere un’offerta di rinnovo per ulteriori anni, senza contare sull’opzione per il prossimo corso prevista all’interno del contratto ora in vigore.

Dopo lo scudetto vinto, la pancia dell’allenatore toscano non è ancora riempita. E gli stimoli sono quelli giusti per ripartire, a prescindere dall’ingaggio, che comunque dovrebbe essere superiore agli attuali 2.7 milioni a stagione.

L’allenatore di Certaldo però muove le sue considerazioni partendo da un aspetto: la competitività. L’obiettivo è quello di alzare il tiro e dunque vuole avere garanzie sul progetto tecnico. I suoi pensieri passano anche attraverso le permanenze di giocatori come Osimhen, Kim, Lozano e Zielinski.

Spalletti, infatti, difficilmente accetterebbe la partenza di nomi illustri dopo quanto avvenuto un anno fa ma soprattutto in seguito alla straordinaria vittoria appena conquistata. L’idea di ambo le parti è comunque quella di creare un ciclo. De Laurentiis pertanto farà di tutto per convincerlo a restare. C’è poi il discorso relativo al 4-3-3, sistema di gioco da cui voler ripartire. Per questo motivo, in caso di addio del toscano al presidente del Napoli piacciono Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi. Il massimo dirigente vuole provare anche a trattenere Giuntoli, alla ricerca di nuovi stimoli e fortemente voluto dalla Juventus del dg Scanavino.