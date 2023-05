“Se lo chiede De Laurentiis…”: Napoli, arriva l’annuncio a sorpresa

Difficile resistere a una richiesta importante che arriva dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma non tutti i finali sono scontate: annuncio a sorpresa in diretta radiofonica.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è vicino alla separazione dal club azzurro con la concreta possibilità di vivere una nuova sfida professionale e sportiva alla Juventus. Mentre il suo futuro è in via di definizione, la società di Aurelio De Laurentiis si guarda intorno, individuandone l’erede. Quello perfetto per caratteristiche e modus operandi potrebbe essere Pietro Accardi, attuale dirigente dell’Empoli.

Per approfondire tale prospettiva è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ in onda su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ il presidente del club toscano, ovvero Fabrizio Corsi, il quale ha dichiarato: “Cristiano Giuntoli è l’artefice di questo Napoli. Non vorrei offendere nessuno, ma lo conosco dai tempi di Capri e già da prima si vedevano la sua passione e la sua arguzia. La sua carriera non mi sorprende”.

La menzione più speciale per il percorso contemporaneo del Napoli la merita sicuramente però Luciano Spalletti. Perciò il presidente Corsi afferma: “La nostra lunga avventura l’abbiamo iniziata insieme. È un tecnico di spessore. Io magari sono di parte, ma lo scudetto è il giusto premio per la sua carriera. È anche la ciliegina sulla torta per la gestione di De Laurentiis. Il Napoli di Spalletti è bello quanto quello di Sarri, con idee ed espressioni di gioco ben definite”.

Pietro Accardi al Napoli? Il presidente dell’Empoli: “Cercherò di trattenerlo”

I rapporti fra l’Empoli e il Napoli sono ottimi, ma bisognerà capire se ciò basterà per realizzare l’ulteriore passaggio di dirigenti dalla Toscana alla Campania, questa volta con Pietro Accardi. Sul direttore sportivo Fabrizio Corsi ha affermato: “Se De Laurentiis me lo chiede, cercherò di trattenerlo come lui sta facendo con Giuntoli. Farò il possibile. Gli ho dato un valore molto importante per i nostri equilibri economici. È un gran bravo ragazzo e decisivo nella gestione del club”.

Le sue capacità, indipendentemente dalla volontà dell’Empoli, secondo il presidente lo rendono comunque pronto al grande salto di qualità in una società di maggiore dimensione economica e anche con un bacino d’utenza più esteso: “Sarebbe prontissimo per tante cose. Ovviamente l’impatto con una situazione da Champions League andrebbe comunque attutito. Per ora non ci penso, oggi è il direttore sportivo dell’Empoli”.