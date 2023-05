Napoli, annuncio da brividi: tifosi spiazzati dal ds

Il direttore sportivo per la prima volta si espone pubblicamente in modo diretto sulla possibilità Napoli e le sue dichiarazioni sono piuttosto chiare.

“Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli”, ha dichiarato Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, in occasione della festa per lo scudetto matematico, tenutasi allo Stadio Diego Armando Maradona appena dopo la sfida vinta contro la Fiorentina. Una passerella, in occasione della quale il presidente De Laurentiis ha dato spazio a tutti coloro che lavorano in società, esaltando il contributo chiaramente dello staff dirigenziale.

In tal senso Cristiano Giuntoli è un grande riferimento e una sua eventuale partenza fa riflettere i tifosi. Molti dei calciatori attualmente presenti in rosa, sono stati portati proprio da lui, dopo averli individuati col contribuito dei suoi collaboratori. Tuttavia, il percorso congiunto delle parti potrebbe essere volto al termine e il Ds avrebbe già avuto dei colloqui con la Juventus.

Con la vittoria dello scudetto in qualche modo si è concluso un percorso e, per mantenere lo stesso virtuoso, è fondamentale anche rinnovarsi. Per tale ragione la separazione con De Laurentiis potrebbe essere affettuosa e consensuale. D’altronde, accettare la sfida bianconera motiva molto il direttore sportivo, essendo il club torinese in piena fase di ricostruzione.

Napoli su Pietro Accardi, il Ds: “Un onore, ma penso all’Empoli”

Vada come vada, il patron De Laurentiis non cambierà comunque il suo atteggiamento e la sua visione. L’impegno sarà sempre rivolto allo scoprire talenti in erba o ad approfittare delle imperdibili opportunità che offre il calciomercato. Perciò pare che il perfetto sostituto di Cristiano Giuntoli possa arrivare ancora una volta dall’Empoli, e si tratta del siciliano Pietro Accardi.

Lo stesso dirigente è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ per commentare le indiscrezioni sempre più costanti, che lo indicano come erede di Giuntoli a partire dalla prossima stagione sportiva. Le sue dichiarazioni sono state chiaramente diplomatiche, senza però nascondere la gioia per tale accostamento: “Essere accostati al Napoli, che ha appena vinto il campionato, è un onore. Ma ad oggi penso soltanto all’Empoli”.