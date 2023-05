“Ho scritto a Giuntoli…”: Napoli, c’è l’annuncio sull’addio alla Juve

Napoli, occhio al futuro di Cristiano Giuntoli. C’è l’annuncio sull’addio alla Juvenuts, ora i tifosi non possono più ignorare la circostanza dei fatti. Ecco svelato tutto.

Continua a godersi la festa, il Napoli neo-campione di Italia. Negli occhi dei tifosi è ancora presente l’immagine della grande serata vissuta domenica, dopo il triplice fischio contro la Fiorentina. Non solo la vittoria a danno della formazione di Italiano, ma anche le grandi sorprese musicali e pirotecniche, oltre che la passerella d’onore concessa a tutti i membri della società.

Un momento particolare, che ha mostrato ancora una volta il grande affetto del pubblico napoletano. Lo stesso pubblico che ora attende di capire quale futuro spetterà a diversi protagonisti di questa splendida annata. In particolare, il popolo di Napoli attende di capire cosa farà Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro ha un contratto in scadenza con gli azzurri nel 2024, ma con una rinuncia alla buonuscita potrebbe già ottenere il via libera per andar via in estate. E accettare poi la ricca e intrigante offerta della Juventus, che sta a dir poco pressando l’ex Carpi.

Napoli, addio a Giuntoli: il DS va alla Juventus? C’è l’annuncio del suo amico Foschi

A far preoccupare i tifosi del Napoli, però, è il direttore sportivo Rino Foschi. Quest’ultimo, omologo e grande amico di Giuntoli, non si è nascosto dietro ad un dito e ha rivelato la sua chiacchierata con il DS azzurro ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

“Ad essere onesto, ho scritto a Giuntoli un messaggio proprio in questi giorni – rivela l’ex direttore sportivo del Palermo (tra le altre) – Cosa gli ho detto? Di preparare le valigie, è arrivato il momento di cambiare aria”. Così Foschi annuncia e sentenzia sul futuro di Cristiano Giuntoli, incalzato anche dalle domande dei giornalisti in studio.

Di qui, prosegue: “Dopo un risultato simile, ci sta per migliorare ancora. Anche perché ripetersi e ampliare quanto già fatto a Napoli, sarà difficilissimo. Poi dinanzi a certe proposte diventa anche molto complesso riceverle e avere la freddezza di dire no”.