Mercato Napoli, cifra senza precedenti in arrivo: De Laurentiis gongola

Il Napoli perderà quasi sicuramente Osimhen questa estate, ma incasserà una cifra da capogiro. Quattro big straniere vogliono il nigeriano.

Il suo destino pare ormai segnato e, purtroppo per i tifosi del Napoli, non pare proprio ci siano possibilità di vederlo ancora con la maglia azzurra. Victor Osimhen è stato il principale protagonista dello scudetto e di questa stagione incredibile del club partenopeo, ma la notizia del suo addio in estate circola da tempo. Adesso che la stagione è praticamente finita, il nigeriano dovrà ragionare con De Laurentiis su quale possa essere la sua prossima squadra. Dal canto loro, i tifosi del Napoli possono rallegrarsi pensando al lauto incasso.

Lo scorso gennaio, il Manchester United aveva sondato il terreno per l’attaccante, ma aveva scoperto che non sarebbero bastati 100 milioni di euro per portarlo via dal Maradona. Da quel momento, il cartellino della punta non ha fatto che crescere a dismisura, e adesso sembra scontato che il Napoli possa ottenere un incasso record per la sua cessione. Le prime stime parlavano di 130 milioni, poi si è saliti a 150. Oggi, la cifra più credibile sarebbe di almeno 160 milioni.

Un bel gruzzolo, che consentirebbe a De Laurentiis e al suo nuovo direttore sportivo (probabilmente Pietro Accardi) di tornare sul mercato con buona fiducia nella possibilità di trovare un degno erede. Più difficile capire dove andrà a giocare Osimhen nella prossima stagione. In primavera, all’interesse dello United si è affiancato quello del Real Madrid, a caccia di un erede di Benzema, e subito dopo si è aggiunto alla corsa il Bayern Monaco. Quasi tutti nomi che sarebbero ora passati in secondo piano, almeno secondo quanto scrive oggi ‘Il Mattino.

In quattro su Osimhen: pronta l’offerta per il Napoli

Delle pretendenti storiche, solo il Manchester United sarebbe ancora in gara per arrivare alla punta nigeriana. Il centravanti è visto come l’ultimo tassello che manca al mosaico che sta costruendo Erik ten Hag, ma sull’operazione potrebbero pesare le trattative per il cambio di proprietà dei Red Devils. In compenso, altre società sembrerebbero essersi aggiunte, prima tra tutte il PSG, che rischia di rinunciare a tutto il suo terzetto di stelle offensive, e deve rifondare la rosa.

Proprio a Parigi Osimhen e il suo agente Calenda hanno trascorso le ultime ore, dettaglio che fa pensare che il club francese sia oggi in pole position nella trattativa. Ma, restando tra le proprietà arabe, il Newcastle non sarebbe alieno all’interesse per la punta del Napoli. Secondo ‘Il Mattino’, a sorpresa anche l’Everton potrebbe pensare a un’offerta da capogiro per Osimhen. Se il Napoli si aspetta almeno 160 milioni, però, il giocatore potrebbe arrivare a un ingaggio da 10 milioni l’anno.