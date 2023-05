Mercato Napoli, doppio colpo Champions dall’avversaria: ultim’ora

Il Napoli pronto a rinforzarsi già da ora con due nuovi colpi, in arrivo peraltro da una recente avversaria stagionale. Ecco i loro nomi.

Un regalo d’addio, per chiudere al meglio una relazione lunga e proficua per entrambi? Sembra essere questo quello che Cristiano Giuntoli intende lasciare in eredità al Napoli, stando a quanto si legge oggi sul ‘Corriere dello Sport’. Il direttore sportivo, nel club partenopeo dal 2015, è da più parti indicato come il prossimo dirigente della Juventus, bisognosa di una rifondazione tecnica e societaria. Ma nel frattempo il suo lavoro al Napoli non è ancora concluso.

Anzi, alcuni affari seguiti da Giuntoli nei mesi scorsi potrebbero concludersi prima del suo addio, rinforzando la formazione campione d’Italia già tra fine maggio e inizio giugno. Il dirigente ex Carpi ha adocchiato da tempo alcuni profili interessanti per dare continuità a un progetto da lui costruito in questi anni. Il Napoli di Giuntoli potrebbe quindi continuare a vivere (e auspicabilmente a vincere) anche senza il suo padre putativo, anche dopo l’eventuale arrivo di Pietro Accardi in sua vece.

Il lavoro di Giuntoli, dunque, sta proseguendo ancora in questi giorni post scudetto, nonostante le voci di un suo trasferimento a Torino. Un segno di grande professionalità, oltre che di attaccamento alla squadra partenopea. D’altronde, i due principali obiettivi del ds napoletano sarebbero sott’occhio almeno dagli ottavi di Champions League: si tratterebbe infatti, secondo il quotidiano sportivo, di due giocatori dell’Eintracht Francoforte. Non Kolo Muani, però, da tempo indicato come possibile erede di Osimhen.

Giuntoli non abbandona il Napoli: pronti due colpi prima dell’addio

Il nome più prestigioso (e più costoso) è quello del danese Jesper Lindstrom, 23 anni e con un cartellino da 25-30 milioni di euro. Per il suo ruolo, Lindstrom potrebbe giocare come mezzala offensiva al posto di Zielinski, che infatti potrebbe partire in estate. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2024, e non sembra destinato al rinnovo, per cui la cessione sarebbe l’opzione più conveniente. Il danese, a questo punto, sarebbe un’alternativa ideale in quel settore del campo.

Ma ancora più interessante è la pista che conduce al 26enne giapponese Daichi Kamada, che potrebbe essere preso a parametro zero. “Sa fare varie cose tutte giuste a centrocampo ed ha rubato l’occhio in maniera netta e decisa” scrive il ‘Corriere dello Sport’, descrivendo bene il giocatore. Kamada, sulla carta, sarebbe un’altra alternativa a Zielinski, ma la sua duttilità lo renderebbe impiegabile in più ruoli del centrocampo, magari anche come vice Lobotka.