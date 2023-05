Napoli-Spalletti, la rivelazione fa tremare i tifosi: il motivo

Napoli, occhio a quello che può succedere nel futuro di Luciano Spalletti. La rivelazione che arriva prima del Monza fa tremare i tifosi: ecco spiegato tutto in diretta

Trentatré anni dopo, il grande risultato è arrivato. Il Napoli è di nuovo campione di Italia, al culmine di stagione tanto roboante quanto inaspettata. Soprattutto se si considerano le premesse con cui la formazione di Luciano Spalletti nasceva nel corso dell’ultima estate. Guai però a gridare al miracolo sportivo. L’impresa degli azzurri nasce da lontano ed è tutt’altro che casuale. Soprattutto se si considera l’incredibile lavoro che il tecnico di Certaldo ha affinato nel suo secondo anno sulla panchina del Diego Armando Maradona.

Attenzione, però, a quello che potrebbe essere il futuro di Luciano Spalletti. Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis siano state chiarissime, il trainer toscano non risulterebbe ancora certo di una sua permanenza al Napoli. Il club azzurro può esercitare un’opzione di rinnovo sino al 2024 per il contratto dell’ex Inter e Roma, ma proprio quest’ultimo sembrava aver un po’ eluso e gelato le domande di chi lo incalzava sul futuro. Una strana cautela, che ha spinto i tifosi ad interrogarsi sui reali scenari che potrebbero schiudersi di qui in avanti per il futuro dello stesso Spalletti.

Napoli-Spalletti, le parole del direttore Cannella fanno tremare i tifosi: ecco svelato tutto

A far preoccupare i tifosi e a farli ragionare, dopotutto, è l’intermediario ed ex dirigente sportivo Giuseppe Cannella. Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, infatti, ha voluto puntare i fari sull’atteggiamento schivo e criptico utilizzato dal tecnico del Napoli nelle sue ultime uscite mediatiche.

“In alcune delle interviste rilasciate da Luciano Spalletti, sembra che il tecnico sia già pronto a tuffarsi in una nuova avventura… Chissà come andrà realmente a finire, staremo a vedere”. Così ha sentenziato Cannella, che poi lancia un consiglio e un appello ai tifosi: “Bisogna godersi lo Scudetto e i frutti di questa vittoria senza badare troppo a quello che verrà nel futuro. Manca ancora un mese al termine della stagione, ci sono molti incastri che restano da risolvere”.