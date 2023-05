Inter, attenta: c’è subito lo scippo dell’ex

In casa Inter c’è sempre spazio anche per il calciomercato. Il club nerazzurro ha un mese intenso ma pensa anche al futuro.

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto una stagione abbastanza altalenante. Il club nerazzurro era tra le squadre favorite in campionato, ma ha deluso le attese e la squadra milanese ha subito ben 11 sconfitte in campionato. Numeri inaccettabili per un club che puntava allo scudetto e che invece si è ritrovato nelle ultime gare a lottare per la qualificazione in Champions League. Il club ha ottenuto risultati migliori senza dubbio nelle Coppe.

L’Inter è in finale di coppa Italia contro la Fiorentina ed è reduce da un ottimo 2 a 0 nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan. Martedi’ prossimo ci sarà il ritorno dell’Euroderby, la sfida più attesa dell’anno ma allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra pensa anche al futuro. La società ha diversi calciatori in scadenza, in primis lo slovacco Milan Skriniar che ha ormai già lasciato ed ha un pre accordo con il PSG. La difesa è il reparto più in difficoltà, l’Inter ha anche De Vrij e D’Ambrosio in scadenza e Marotta avrà un arduo compito davanti.

La dirigenza dell’Inter è già al lavoro per trovare sostituti all’altezza, ma senza un grosso budget a disposizione le cose appaiono molto più complicate. Nelle ultime ore l’Inter è ufficialmente davanti ad un nuovo pesante ostacolo. Sono settimane infatti che lo storico club italiano monitora il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini, ma le trattative si preannunciano piuttosto complicate. Diversi club, infatti, seguono uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Inter, anche il Napoli piomba su Scalvini

Anche il Napoli neo campione d’Italia dell’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti pensa alle prossime mosse di calciomercato e sembrerebbe interessato al centrale del club orobico. Dopo la vittoria del titolo appare normale che diversi club siano pronti all’assalto della società di De Laurentiis ed uno dei calciatori più appetibili è il coreano Kim Min-Jae. L’ex Fenerbahce ha una clausola rescissoria e diversi club di Premier sono pronti a pagarla: in pole ci sarebbe il Manchester United e sono in molti a parlare di un accordo quasi raggiunto. Per sostituire Kim il Napoli pensa a Scalvini e, a differenza del club nerazzurro, avrebbe il ‘portafoglio pieno’ per provare l’assalto al giovane talento. Un ostacolo davvero pesante per i semifinalisti di Champions.

Non solo il Napoli visto che anche diversi club di Premier monitorano il giovane calciatore. Una situazione piuttosto complicata per Marotta ed Ausilio con un mercato che si preannuncia difficile. Intanto i nerazzurri pensano alle prossime gare, un mese di Maggio intenso tra campionato e coppe ed un finale di stagione tutto da scrivere.