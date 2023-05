Zaira, tuta troppo aderente: la visione è bollente

Tuta troppo aderente e l’atmosfera s’incendia. Zaira Nara sulle orme della celebre sorella Wanda: visione bollente

La bellezza è un dono naturale. Certo, si può migliorare, anche di molto, il proprio aspetto non gradevole ricorrendo alla chirurgia estetica per eliminare determinati inestetismi. Così come si può modellare, plasmare il proprio corpo sudando e sbuffando in palestra. Ma certe caratteristiche somatiche e, nel caso delle donne, forme da far girare la testa sono solo un dono di Madre Natura.

In taluni casi, la bellezza è iscritta nel codice genetico, è, quindi, una qualità ereditaria, una dote di famiglia. In tal senso l’esempio lampante ce lo fornisce Zaira Nara, personaggio pubblico e conduttrice televisiva argentina ma per i più soprattutto sorella di Wanda Nara, la giunonica e conturbante moglie e agente dell’ex nerazzurro Mauro Icardi. Per non essere da meno dell’illustre sorella, abituata a surriscaldare l’atmosfera con i suoi scatti hot, Zaira ha postato sul suo profilo Instagram una foto che fa impallidire quelle della consorte di Maurito quanto a sex-appeal.

Zaira Nara, tuta troppo aderente: la visione è hot

Si può accendere le fantasie erotiche dei follower senza mostrare un centimetro quadrato di pelle nuda? Certo che si può se il soggetto in questione risponde al nome di Zaira Nara. La conduttrice televisiva argentina ha pubblicato una foto che la ritrae inguainata in una tuta, color rosa fluo, così aderente da lasciare poco spazio alla fantasia.

Sullo sfondo di una parete grigia, con le braccia allargate, i lunghi capelli castani sciolti in due ciocche che le coprono i seni e un sorriso che le illumina il volto sottolineando i suoi meravigliosi occhi azzurri, Zaira più che in tuta è in “costume adamitico”. Proprio così. La tuta è così aderente da evidenziare le sue curve perfette che fanno strabuzzare gli occhi anche senza essere ostentate come è prassi per la sua celebre sorella. Wanda e Zaira, la bionda bomba sexy e la mora dalla silhouette di una modella, due modi diversi di declinare il fascino ma identico risultato: due bellezze mozzafiato dinanzi alle quali non si può fare altro che alzare bandiera bianca. Comunque, per quanto fisicamente diverse, le due sensuali sorelle argentine, oltre al sangue, hanno qualcos’altro in comune: i gusti in fatto di uomini.

Se, come è noto, Wanda, prima di convolare a nozze con l’attaccante del Galatasaray, è stata sposata con l’ex calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli, anche tra gli ex della sorella Zaira figura un ex calciatore, l’ex Nazionale della Celeste Diego Forlan con cui è stata fidanzata nel 2011. Dall’ottobre 2011 fino a novembre 2014 Zaira ha frequentato l’ex tennista Juan Mónaco e attualmente è in love con Jakob Von Plessen da cui ha avuto una figlia, Malaika, nata il 6 aprile del 2016.