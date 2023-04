Wanda Nara, il top dietro le quinte è bello ma troppo stretto: cosa succede?

Wanda Nara sempre più incontenibile, la showgirl argentina non si smentisce mai e ci offre l’ennesimo primo piano da infarto

Per tutti i suoi tantissimi ammiratori in giro per il mondo, praticamente ogni giorno è impossibile sottrarsi a un appuntamento speciale. Vale a dire, quello con i post e gli scatti di Wanda Nara sul web. La showgirl, modella e imprenditrice argentina è una vera e propria protagonista sui social su scala planetaria e non perde occasione per rimarcarlo.

I suoi scatti sono sempre leggendari e si sa già, nel momento della pubblicazione, che sono destinati a diventare virali e fare il giro della community in pochissimo tempo. Quando si tratta di Wanda, del resto, siamo di fronte a una vera e propria garanzia.

Wanda Nara, fascino e professionalità in un mix perfetto che come sempre sconvolge

Non parliamo soltanto di una delle wag più celebri del pianeta pallonaro, anche se è innanzitutto per questo che molti l’hanno conosciuta. Wanda è diventata comunque un personaggio globale, una vera icona di femminilità e sensualità esplosiva. E la sua visibilità internazionale ne è ormai la prova.

Su Instagram è arrivata a quasi 16 milioni e mezzo di followers, una cifra ragguardevole. Ai suoi fan, Wanda non fa mai mancare scatti seducenti e irresistibili, come da tradizione, facendo strage di cuori e autentica incetta di like e commenti. Un copione che si ripete sempre e comunque, in qualsiasi situazione capiti di vederla. Che sia in spiaggia a rilassarsi, a casa o in preparazione di una diretta televisiva, il fascino incontenibile di Wanda non tradisce mai.

Wanda Nara “studia” in camerino ma il selfie distrae tutti i fan: lato A ravvicinato mai così incontenibile, un sogno

E così, anche in un’altra intensa giornata lavorativa, Wanda non si smentisce e offre una prospettiva da capogiro. Gli applausi sono inevitabili.

Negli studi dell’emittente argentina ‘Telefe’, con un copione davanti, si sta preparando a una nuova trasmissione. Una immagine che ha anche qualcosa di buffo, con delle macchie di trucco sul suo viso. Ma l’attenzione di tutti finisce per catalizzarsi, manco a dirlo, sulla maestosità del suo lato A. Sotto la camicetta, spunta un top micidiale, curve che quasi bucano lo schermo e accendono la passione e la fantasia degli ammiratori come non mai. L’ennesimo trionfo di sensualità di fronte al quale non si può che inchinarsi.