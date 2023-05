“Lo scudetto mi ha salvato”: Napoli campione, l’audio di questo tifoso fa piangere tutti

Un messaggio che ha fatto commuovere tutti e che sta facendo il giro del web. E’ accaduto tutto dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli.

Il Napoli è Campione d’Italia ormai da diversi giorni. Lo Scudetto mancava all’ombra del Vesuvio da ben 33 anni, e cosi la festa è cominciata grazie al pareggio conquistato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Sottil. Già contro la Salernitana qualche giorno prima, ad onore della verità, la piazza era pronta ad esplodere di felicità per il tricolore. In quel caso, però, serviva una vittoria nel derby campano, mentre il risultato si è alla fine attestato sull’1-1, non sufficiente per raggiungere la matematica certezza di essere campioni.

Appuntamento rimandato poi contro l’Udinese, e lì è bastato effettivamente il pari per dare il via ad un festa che ha avuto due cuori: ovviamente Udine, dove la squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto l’obiettivo e festeggiato con quei tifosi che hanno raggiunto il Friuli per seguire la squadra. Poi ovviamente Napoli, le sue piazze e le sue strade: un tripudio di gioia tutta tinta d’azzurro, che è proseguita per giorni e che ancora adesso sta animando la città partenopea.

Si andrà avanti fino al 4 giugno, in occasione dell’ultima giornata di campionato (la data non è ancora stata ufficializzata) quando la squadra partenopea affronterà la Sampdoria ormai già retrocessa. Dopo la partita, ovviamente, i giocatori potranno anche alzare il trofeo. Aurelio De Laurentiis sta preparando la festa che coinvolgerà non soltanto il Diego Armando Maradona, ma la città intera.

Napoli, la telefonata che ha (di nuovo) commosso tutti

L’entusiasmo dei tifosi era visibile già da qualche settimana. All’ombra del Vesuvio si è cominciato ad allestire il tutto già nel mese di febbraio, quando per le strade sono comparse le prime bandiere, striscioni ed ogni tipo di festone azzurro per dare vita ad una città che si andava attestando verso quel traguardo sognato per decenni: lo Scudetto.

Dal 1990 ad oggi sono passati 33 anni, e c’è chi ha avuto la fortuna di vivere tutti e tre i titoli. In questo senso, una telefonata di qualche mese fa ha commosso tutti: Cesare, tifoso napoletano di vecchia data, aveva una richiesta ben chiara da fare al Napoli e per questo aveva sfruttato un canale particolare, la radio ufficiale. “Carlè fai sentire la mia telefonata a De Laurentiis, a qualcuno del Napoli. Non me ne posso andare senza vedere un altro Scudetto, il tempo non ce l’ho“, aveva detto Cesare ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ con la voce rotta dalle lacrime, raccontando di aver dovuto affrontare complicati problemi cardiaci.

Oggi per Cesare il tempo di festeggiare è finalmente arrivato. A distanza di diversi mesi da questa telefonata, infatti, il Napoli si è laureato campione d’Italia. E cosi Cesare si è palesato nuovamente alla radio ufficiale, e stavolta i toni sono stati ovviamente molto diversi. “Ringrazio Dio che mi ha dato il tempo di vederlo. Grazie a lui, i dottori, a voi, mi sento ogni giorno meglio. Sto sempre più bene!”, ha detto Cesare. Una gioia incontenibile, una festa che coinvolge e commuove tutti.