Con la finale di Champions a un passo, l’Inter può iniziare a programmare la prossima stagione. Marotta e Ausilio pensano alle conferme dei big

Una finale di Champions League non è un evento che capita tutti i giorni e proprio per questo la possibilità di tornarci a tredici anni di distanza rende a dir poco elettrizzante l’atmosfera che in questi giorni si vive in casa Inter.

Il secco 2-0 rifilato dai nerazzurri ai cugini del Milan nella semifinale di andata spalanca ai nerazzurri le porte del grande appuntamento in programma ad Istanbul sabato 10 giugno e consente al club del presidente Steven Zhang di guardare al futuro con più fiducia e ottimismo rispetto al recente passato. Inoltre l’eventuale approdo in finale darebbe alla dirigenza la possibilità di programmare la prossima stagione senza mettere necessariamente in conto cessioni più o meno dolorose.

E proprio in tal senso l’amministratore delegato Beppe Marotta, in totale sintonia con il direttore sportivo Piero Ausilio, si sta già muovendo in vista di un mercato estivo che si annuncia ricco di novità e colpi di scena, una campagna acquisti che vedrà senza ombria di dubbio l’Inter tra le maggiori protagoniste. Ma prima di impostare concretamente trattative di rilievo sia in entrata che in uscita serve attendere la fine del campionato e garantirsi un posto tra le prime quattro in classifica. In questo momento la priorità è la conferma di alcuni big che in questo finale di stagione stanno offrendo un contributo decisivo.

Rinnovo obbligato: ora l’Inter non ha scelta

Tra questi, un immarcescibile Edin Dzeko. Il trentasettenne centravanti bosniaco è stato di una spanna il migliore in campo contro il Milan: oltre ad aver sbloccato il risultato con un gran gol degno della sua infinita classe, l’ex stella di Manchester City e Roma ha di fatto messo un’ipoteca sul rinnovo di contratto.

Arrivato all’Inter nell’estate del 2021, Dzeko firmò un accordo biennale che scadrà il 30 giugno di quest’anno e tutto lascia credere che a breve ne firmerà un altro. Il management nerazzurri avrebbe già deciso di confermare il bosniaco per un’altra stagione.

Dzeko nei prossimi giorni metterà la sua firma sul prolungamento di un’altra stagione, fino al 30 giugno 2024. Un rinnovo strameritato per il ‘cigno di Sarajevo‘ che nelle occasioni che contano ha dimostrato di essere decisivo mettendo al servizio dei compagni classe, carisma ed esperienza in dosi massicce. E l’inter ha deciso di tenerselo stretto.