“Massacrato, ora…”: Inzaghi, la frecciata in diretta è sacrosanta

Parole al veleno sono piovute su Simone Inzaghi nel corso delle scorse settimane. Arrivata la frecciata velenosissima in diretta.

Stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi. La cavalcata in campionato resta complicata, visto il traffico che si è formato in cima alla classifica. Ci sono tre posti disponibili per accedere alla prossima edizione della Champions League, ma sono ben sei le squadre che fino alla fine proveranno a rientrare nelle prime quattro della classe.

Detto del Napoli Campione d’Italia, ormai irraggiungibile per chiunque, alla spalle degli azzurri che una bagarre destinata a restare viva fino alla fine. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di trovare compattezza e continuità di risultati.

Ad onore della verità, i nerazzurri pare aver trovato un binario proseguito in questa fase calda della stagione. Ben 6 vittorie consecutive tra campionato e coppe, l’ultima vittoria contro il Milan nella gara di andata delle semifinali di Champions League ed il quarto posto momentaneo. Serve tenere le mani salde sul timone e non andare incontro a scivoloni: in campionato soprattutto la distanza tra le big è davvero minima, basta un passo falso per perdere certezze e perdere il quarto posto.

Inter, Inzaghi e le critiche: Biasin non ha dubbi

Simone Inzaghi è riuscito a venire fuori da un momento complicato. Le critiche non sono state poche nei confronti dell’ex allenatore della Lazio. Prima di questo filotto di vittorie, infatti, il tecnico nerazzurro ha dovuto guidare una squadra in balia delle onde: scarsa incisività sotto porta (Lukaku primo indiziato), poca sinergia sotto il punto di vista tattico ed un clima teso anche tra gli stessi giocatori. Ad oggi, però, le cose sembrano finalmente cambiate ed Inzaghi spera di poter tenere alto lo sguardo per le prossime partite.

Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Liberlo’, ha parlato ai microfoni di TV PLAY su Twitch, sottolinenando come i critici adesso dovrebbero fare un passo indietro soprattutto nei confronti di Inzaghi. “Molti dovrebbero già ora fare un passo indietro rispetto al massacro mediatico su Inzaghi”, ha detto Biasin in diretta. “Grandi prestazioni sono sempre state fatte. Un conto è criticare un allenatore, un conto – ha ancora proseguito il giornalista – è usare il machete per i giudizi nei confronti di un allenatore in corsa ancora per ogni obiettivo”, le sue parole.

Parole che trovano anche il parere concorde di una parte della piazza nerazzurra che adesso si prepara a tutelare l’ambiente soprattutto per permettere a tutti i protagonisti di tenere i nervi saldi in vista di questo decisivo rush finale. L’Inter si giocherà tutto nelle prossime cinque partite di campionato, poi il ritorno di Champions e la finale di Coppa Italia. Inzaghi potrebbe chiudere questa stagione da vero vincitore.