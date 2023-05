Vlahovic via subito: c’è già la cifra e la destinazione!

Dopo i gol contro Lecce e Atalanta, Vlahovic non è riuscito ad incidere contro il Siviglia. Tornano a farsi sentire allora voci di mercato

La Juventus è stata impegnata in Europa League e ha pareggiato all’ultimo minuto la gara di andata contro il Siviglia. Tutto si giocherà perciò al ritorno, in Spagna, con i tifosi che attendono l’importante appuntamento. Dusan Vlahovic, a differenza del match contro l’Atalanta, non è riuscito a essere incisivo. E su di lui tornano perciò a farsi sentire voci di mercato.

La stagione trascorsa da Dusan Vlahovic alla Juventus è abbastanza deludente. O meglio, sul serbo ci sono state fin da subito delle aspettative molto alte. Complice anche tutto ciò che ha fatto vedere quando era ancora tra le file della Fiorentina, prima del trasferimento in bianconero.

Ci si sarebbe aspettati perciò maggiore incisività e soprattutto più gol. Eppure il momento non si è rivelato per lui dei più semplici. Il feeling con il gol è venuto meno per qualche giornata e poi è diventato pian piano un macigno psicologico. Almeno fino all’Atalanta contro cui, di rabbia per i cori razzisti a lui rivolti dalla curva bergamasca, ha trovato una rete molto pesante. Eppure già contro il Siviglia non si è replicato. In tutto questo, su di lui, sono tornate a farsi sentire voci di mercato. Ecco le ultime indiscrezioni.

Vlahovic in Premier League, pronto l’assalto

Dusan Vlahovic deve ritrovare la sua condizione migliore. La pubalgia gli ha dato parecchio fastidio e ha compromesso le sue prestazioni e le sue giocate. Ma anche, e soprattutto, deve ritrovarsi sul piano psicologico, dal momento che l’attaccante ha bisogno di ritrovare più fiducia possibile.

Nel frattempo, dietro le quinte, si muovono logiche di mercato. E dalla Premier League c’è specialmente un club che guarda con attenzione l’evolversi della situazione. Secondo i media britannici, infatti, l’Arsenal vorrebbe provare a fare sul serio per lui.

I Gunners già in inverno avevano provato ad avviare i contatti con la Juventus per capire se ci fossero margini di manovra per l’affare legato a Vlahovic. Ma la Vecchia Signora aveva chiuso a qualsiasi possibilità. Ora è da capire cosa succederà alla fine della stagione in corso, con il mercato estivo. Il club bianconero, in ogni caso come riferito dall’Inghilterra, non intende chiedere per l’attaccante meno di 70-80 milioni di euro per un’eventuale cessione.