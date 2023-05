Addio a zero, gelo Napoli: tifosi senza parole

Potrebbero esserci due pesanti addii in casa Napoli a parametro: i tifosi guardano con apprensione ed incrociano le dita.

La stagione non è ancora finita, ma il calciomercato già tiene banco in casa Napoli. Gli azzurri, che questa stagione hanno brillantemente conquistato lo Scudetto sono adesso alla prese già con alcune situazioni in vista della prossima stagione. Naturalmente bisognerà sciogliere i nodi legati al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e al tecnico Luciano Spalletti, ma anche altre situazioni terranno sveglio Aurelio De Laurentiis.

In particolare ci sono due calciatori che, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbero al centro di valutazioni circa il loro futuro considerando la scadenza del contratto nel 2024. I due nomi importanti che sono al centro delle trattative sono quelli di Zielinski e Lozano. Zielinski non ha certo nascosto di essere felice a Napoli e potrebbe restare con la squadra. Anche se sembra che sia in attesa di un incontro con la dirigenza per discutere il suo futuro e forse anche una possibile revisione contrattuale.

Hirving Lozano sembra invece essere nel mirino del mercato inglese. Ci sono voci che suggeriscono un possibile interesse da parte di club inglesi per il giocatore. Al momento Lozano sta affrontando un problema al ginocchio sinistro e dovrebbe stare fuori per circa due mesi. Nel frattempo però il Napoli valuterà se iniziare le trattative per un rinnovo del contratto oppure se è il caso di guardare attorno per provare a monetizzare una cessione già questa estate.

Napoli, non solo Zielinski e Lozano: le altre situazioni in uscita

Oltre al centrocampista polacco e all’attaccante messicano, in casa Napoli ci sono anche altre situazioni. Un altro giocatore del Napoli su cui gli azzurri faranno valutazioni è Alex Meret. Il Napoli ha un’opzione per rinnovare automaticamente il suo contratto fino al 2025, a condizione che raggiunga un certo numero di presenze. Mentre Diego Demme sembra destinato a essere ceduto alla fine della stagione.

Infine il contratto di Elmas scadrà nel 2025 e anche lui è in attesa di discutere il suo futuro con la squadra. Il giovane centrocampista macedone ha mostrato buone capacità, risultando spesso decisivo in questa stagione da ‘dodicesimo’ di Spalletti, quindi è probabile che la dirigenza voglia valutare attentamente la sua situazione prima di decidere circa un suo rinnovo o una sua cessione in una delle prossime sessioni di calciomercato.