Inter, Marotta fa la storia: cos’è successo

L’Inter sorride due volte, dopo il successo di ieri sul Milan in Champions League. Per Marotta arriva un prestigioso riconoscimento.

Il momento è senza dubbio molto positivo per l’Inter, che ieri ha messo un piede in finale di Champions League. La società nerazzurra ha schiantato per 2-0 i rivali cittadini del Milan nella semifinale di andata e ora sogna una partita che manca dal 2010. A sorridere è ovviamente anche Beppe Marotta, il dirigente che è uno dei principali artefici dei successi non solo di questa stagione, ma anche delle precedenti. E per l’ex dirigente di Sampdoria e Juventus si tratta in realtà di una doppia gioia, in questo periodo.

I meriti di Marotta nel rilancio dell’Inter negli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti. È stato lui a portare in nerazzurro Antonio Conte e costruirgli la squadra con cui ha raggiunto la finale di Europa League e poi vinto lo scudetto. Ma ha soprattutto avuto il non semplice compito di ricostruire e tenere in piedi la squadra nel delicato post Conte, in piena crisi economica. Le cessioni e gli acquisti operati negli ultimi due anni ha consentito all’Inter di respirare, ma continuare anche a competere ai massimi livelli.

Quante altre squadre, con i problemi che hanno oggi i nerazzurri, sarebbero state in grado di ottenere tutto questo? Coppa Italia, Supercoppa italiana, un’altra finale di Coppa Italia quest’anno e forse pure quella di Champions League. Se Simone Inzaghi e i suoi ragazzi riusciranno ad assicurarsi anche il quarto posto, cioè il diritto di giocare in Champions anche nella prossima stagione, l’Inter avrà concluso un capolavoro. Ma anche fuori dal calcio Beppe Marotta riscuote successi inimmaginabili, come dimostrano le ultime notizie.

L’Inter ha il suo Cavaliere: premio illustre per Marotta

Tra tanti trofei conquistati ma sollevati da altri, l’amministratore delegato interista può fregiarsi ora di un titolo che è tutto suo, anche se senza coppa. Quest’oggi, giovedì 11 maggio 2023, Giuseppe Marotta è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È destinato a coloro che hanno dato lustro all’Italia in vari ambiti civili, militari, artistici e imprenditoriali.

“Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. – ha detto Marotta – Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni”. Non capita tutti i giorni che una squadra di calcio sia diretta da una persona che ha ricevuto un titolo simile: un’ulteriore occasione di orgoglio per l’Inter e i suoi tifosi.