Martinez al posto di Onana: bomba dall’Inghilterra

I campionati europei sono sempre più vicini alla loro conclusione. I top team lavorano già al mercato in vista della prossima stagione.

Manca sempre poco al finale di stagione e i principali campionati europei stanno trovando il suo assetto definitivo. Barcellona e Napoli hanno già vinto il titolo mentre in Inghilterra il City di Guardiola è ad un passo dall’ennesimo trionfo. Diversi club sono invece in lizza nella corsa Champions mentre c’è invece chi è ormai fuori dai giochi. Questo è il caso del Chelsea, una squadra che ha investito tantissimo negli ultimi mesi ma non ha raggiunto i risultati sperati. La famiglia Boehly ha acquistato il club ed ha speso un’ingente cifra per l’ultima campagna acquisti.

I Blues non vogliono però fermarsi qui e sono pronti ad una nuova scintillante campagna acquisti. Intanto nelle ultime ore la società di Londra ha trovato l’accordo con il tecnico argentino Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, ma fermo ormai da diverso tempo. La società proverà a mettere a disposizione del tecnico qualsiasi mezzo e il Chelsea è pronto a spaventare le big d’Europa. Il calciomercato ancora deve iniziare ma il club inglese è pronto ad attivarsi sul mercato.

Negli ultimi giorni si è discusso riguardo l’interesse dei Blues per il portiere dell’Inter Andrè Onana. L’estremo difensore camerunense è arrivato la scorsa estate a parametro zero e, dopo qualche mese di ambientamento, ha scalzato dalla titolarità Samir Handanovic. Onana è uno dei punti di riferimento del club nerazzurro, ma come ormai sappiamo, la società della famiglia Zhang non vive un grande momento economico. Il club deve fare di necessità virtù, e potrebbe cosi essere costretto a sacrificare il portiere camerunense. Non solo Onana in quanto Pochettino avrebbe inserito tra le alternative ‘Dibu’ Martinez, portiere campione del mondo dell’Aston Villa. Un connazionale, non l’unico richiesto dall’ex tecnico degli Spurs.

Chelsea scatenato, Pochettino mette nel mirino McAllister e Lautaro Martinez

Pochettino è arrivato ai Blues con la promessa di un grande mercato ed ora il club londinese è pronto a scatenarsi. Per il centrocampo il Chelsea vuole riformare la coppia campione del mondo ed oltre a Enzo Fernandez (pagato oltre 100 milioni a gennaio) vuole portare a Londra il centrocampista del Brighton Alexis MacAllister, con i due che già hanno mostrato un grande affiatamento. Occhio alla concorrenza di Arsenal e Liverpool mentre è Declan Rice l’alternativa all’argentino. Pochettino ha però chiesto anche un colpo in attacco, ricordando che i Blues hanno investito oltre 60 milioni per Nkunku dal Lipsia. Boehly non ha alcuna intenzione di fermarsi e sogna il grande colpo, guardando in casa Inter.

Secondo quanto riporta il Daily Mail Pochettino avrebbe chiesto espressamente il connazionale Lautaro Martinez, bomber dell’Inter. L’attaccante nerazzurro è sempre più leader nella squadra di Milano e ha più volte ammesso di trovarsi bene nel nostro campionato. Allo stesso tempo l’Inter ha bisogno di vendere e nessuno è realmente incedibile. Una grossa offerta dei Blues per il ‘Toro’ cambierebbe tutto e Pochettino potrebbe accogliere Lautaro nel suo club. Occhio al possibile inserimento di Lukaku nelle trattative con il belga che è in prestito all’Inter, ma che potrebbe tornare a Milano nell’ambito di questa clamorosa trattativa. I tifosi dell’Inter tremano, la big inglese ha messo nel mirino il suo leader.