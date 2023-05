Addio a questo Napoli: quanti addii, ma è pronto un gran colpo

Il Napoli si gode la vittoria dello Scudetto che ha però attratto su di sé l’attenzione di molti: il mercato può portare qualche addio, ma è pronto anche un gran colpo.

Il Napoli sta ancora festeggiando la vittoria dello Scudetto di questa stagione. La coppa verrà alzata sotto il cielo azzurro dal capitano Giovanni Di Lorenzo solamente il 4 giugno. Eppure il titolo di Campione d’Italia è stato già matematicamente ottenuto dal club di Aurelio De Laurentiis. Per l’ottima stagione condotta, la squadra ha inevitabilmente attirato su di sé l’attenzione di molti. E in ottica mercato questo dato di fatto preoccupa lo stesso Aurelio De Laurentiis, che non vorrebbe perdere i suoi campioni. Anche se, d’altro canto, è pronto anche un gran colpo.

Quanto compiuto dal Napoli in questa stagione è qualcosa di straordinario. Sia, soprattutto, per la vittoria dello Scudetto. Sia anche per il percorso compiuto, sul campo e con il mercato. Luciano Spalletti è stato molto bravo nel dare compattezza a un gruppo quasi totalmente nuovo.

Mentre Cristiano Giuntoli ha creato, nel tempo, delle basi a lunga gettata per operazioni sostenibili e al tempo stesso mirate. Con l’addio dei big, nella corsa estate, parecchi tifosi azzurri si sono preoccupati. Eppure i nuovi innesti hanno di gran lunga superato le aspettative. Adesso può arrivare, proprio su questa scia, anche un nuovo colpo. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Napoli, già pronto un nuovo grande colpo? Le indiscrezioni

Il Napoli ha ottenuto, con la stagione 2022/23, il terzo Scudetto della sua storia. Un titolo che mancava da 33 anni e a cui tutti hanno dato il proprio contributo. Victor Osimhen, in primis, ma anche Kvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Kim Min-jae. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, l’estremo difensore Alex Meret. Insomma, la lista risulta fin troppo lunga. Eppure, a suon di gol e giocate, molti di loro hanno attirato su di sé i riflettori del calciomercato. Aurelio De Laurentiis spera di non perdere troppi, importanti, pezzi. Ma prepara già il colpo di mercato.

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, Lazar Samardzic è uno degli obiettivi principali per il centrocampo del Napoli. Questo reparto vede in bilico la permanenza di Demme, che vorrebbe trovare più minutaggio, ma anche di Ndombele di Zielinski. Per questo motivo gli occhi del club partenopeo sono puntati sul centrocampista che quest’anno all’Udinese ha fatto spesso e volentieri la differenza. Se poi questo affare non dovesse per qualche motivo concretizzarsi ci sarebbe come alternativa Kamada, che a fine stagione lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero ma che interessa anche al Milan.