Giuntoli mediatore: patto di mercato tra Napoli e Juve

Il Napoli ha coronato una stagione straordinaria con la vittoria del terzo storico successo, un trionfo che mancava da ben 33 anni.

Cristiano Giuntoli, il ds del club partenopeo, è uno dei principali protagonisti di questa vittoria, colui che insieme al patron Aurelio De Laurentiis ha costruito questa squadra ed ha fatto un autentico miracolo. Dimezzare i costi e ottenere comunque risultati con l’ex ds del Carpi che ha scoperto calciatori a dir poco sconosciuti ai più come il coreano Kim Min Jae e il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Una squadra costruita a suon di plusvalenze.

Ora, dopo otto anni in azzurro, il dirigente nativo di Firenze ha forse capito di aver raggiunto l’apice in azzurro e sembra pronto per una nuova avventura. Giuntoli, secondo gli ultimi rumors, sarebbe molto vicino a diventare il nuovo dirigente capo dell’area sportiva della Juventus. Un ‘salto di qualità’ con Giuntoli pronto a prendere le redini dello storico club nostrano. Nonostante qualche fastidio in casa azzurra per il possibile ‘tradimento’ De Laurentiis sarebbe pronto ad avallare questa scelta, con i due che conservano comunque un ottimo rapporto.

Giuntoli ha molto da lavorare con il club bianconero che è molto esigente e la Juve vuole tornare a vincere il prima possibile. Nella prossima campagna acquisti il club bianconero dovrà fare i conti con vari problemi, non ultimo l’addio del francese Adrien Rabiot. Il centrocampista è probabilmente il miglior calciatore della stagione per i bianconeri, ma al momento il suo rinnovo appare lontanissimo. Il francese chiede quasi 10 milioni e una Champions che, visto le ormai note vicende giudiziarie, è tutta da conquistare. Giuntoli è già al lavoro per il sostituto e sarebbe intenzionato a portarlo con sè da Napoli.

Juve, c’è il patto con il Napoli

Il dirigente vorrebbe portare in maglia bianconera Piotr Zielinski, un altro polacco, dopo Milik e Szczesny, che vestirebbe il club bianconero. Il Napoli aprirebbe alla cessione, complice un contratto con ingaggio alto e scadenza nel 2024, ma solo al ‘giusto prezzo’ ai rivali, una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Oltre a questo il club partenopeo vorrebbe un importante ‘lasciapassare’. Il club azzurro ha infatti nel mirino il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi.

Il giovane talento neroverde piace anche alla Juve, ma il Napoli vorrebbe una sorta di lascia passare dopo i favori relativi a Giuntoli e appunto a Zielinski. I due club in passato hanno sempre avuto rapporti non idilliaci (a dire il vero soprattutto le tifoserie), ma ora potrebbero prendere parte a un curioso accordo.