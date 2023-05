Torreira è il colpo per il centrocampo: torna in Serie A

Lucas Torreira è pronto a sbarcare di nuovo in Serie A: è il colpo a sorpresa per il centrocampo di una big. Ecco di chi si tratta

Anche se qualche anno non gioca più in Serie A, Lucas Torreira ha ancora estimatori nel Bel Paese. Il centrocampista uruguaiano, che si è fatto conoscere ai tifosi e agli addetti ai lavori italiani con la maglia blucerchiata della Sampdoria, in questa stagione ha vestito i colori giallorossi del Galatasaray.

In 30 presenze stagionali l’ex doriano ha firmato un solo assist. Un dato che non meraviglia visto che non ha mai avuto molta confidenza con il gol anche se nella passata stagione, alla Fiorentina, ha messo a segno 5 reti, condite da 2 assist, il suo (al momento) personal best in carriera.

Del resto, sono altre, dinamismo, intelligenza tattica e buone geometrie, le caratteristiche che lo fanno apprezzare dai tecnici della Serie A dove, dopo un solo anno di esilio in Turchia, potrebbe di nuovo sbarcare. Evidentemente la presenza in squadra, al Galatasaray, di altri grandi ex della Serie A quali Dries Mertens e Maurito Icardi deve avergli fatto venire la nostalgia del Bel Paese.

Lazio, Torreira per il dopo Milinkovic-Savic

Dunque, Lucas Torreira è pronto a tornare in Serie A. Ma quale squadra lo accoglierà? Beh, chi non ha mai dimenticato il centrocampista uruguaiano è Maurizio Sarri, tecnico della Lazio. I capitolini nelle ultime uscite hanno un po’ frenato la corsa Champions tanto che nel match casalingo contro il Lecce a salvare le castagne dal fuoco è stato Milinkovic-Savic firmando, al 94′, il gol del definitivo 2-2.

Un’altra perla (la nona in stagione al momento) del “Sergente” biancoceleste che lo allontana sempre più dalla Capitale, con la Juventus che per far vacillare Lotito, patron della Lazio, potrebbe inserire Kulusevski, in prestito con obbligo condizionato al Tottenham, nella trattativa per il serbo.

Ebbene, in caso di partenza del serbo, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, in cima alla lista dei desideri di Sarri ci sarebbe proprio Lucas Torreira. Certo, il centrocampista uruguaiano ha caratteristiche diverse da quelle del “Sergente”, eppure il suo “moto perpetuo” in mezzo al campo e la sua esperienza internazionale (ha indossato anche maglia dell’Arsenal) farebbero molto comodo a una Lazio che con molta probabilità sarà ai nastri di partenza della prossima Champions League.

Comunque, non solo Torreira. Nella rosa dei potenziali sostituti di Milinkovic-Savic figurano anche Loftus-Cheek e Zielinski di cui il tecnico di Figline è una sorta di mentore avendolo lanciato nel grande calcio quando entrambi erano all’Empoli e per averlo poi voluto con sé al Napoli. Occhio, però, anche a Frattesi, a Schouten, al giovane Fazzini e a Fabbian, ora alla Reggina ma di proprietà dell’Inter.