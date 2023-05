Ele Incardona ha visto il derby… noi abbiamo visto lei

Anche Eleonora Incardona tra i 75 mila che hanno gremito il “Giuseppe Meazza” di San Siro: tutti gli sguardi erano per lei

L‘Inter di Simone Inzaghi non sbanda all’ultima curva e così taglia il traguardo dell’insperato (a inizio stagione) approdo in finale di Champions League. I nerazzurri completano l’opera iniziata con il 2-0 “in trasferta” nel match d’andata eliminando i cugini rossoneri arrivati al cruciale appuntamento dell’Euroderby in debito di ossigeno e con il loro migliore uomo, Rafael Leao, in precarie condizioni fisiche.

Spettacolo in campo, con i nerazzurri che hanno ritrovato brillantezza, gioco e prolificità nel momento clou della stagione: con il return match dell’Euroderby sono 8 le vittorie, tra campionato e Champions League, di fila così come sono quattro i derby vinti consecutivamente, tutti con la rete immacolata.

Inevitabile lo spettacolo anche sugli spalti del “Giuseppe Meazza” di San Siro. No, non solo per i 75 mila che hanno decretato il nuovo record d’incasso (12 milioni di euro) ma anche perché mimetizzata (si fa per dire) tra i tifosi c’era anche Eleonora Incardona con un outfit così hot da rubare la scena ai protagonisti in campo.

Eleonora Incardona, tutti gli sguardi per lei

Neanche la bellissima influencer e imprenditrice (è titolare di un negozio di orologi di lusso) è voluta mancare alla partita dell’anno, a quella più attesa come Eleonora Incardona scrive nella didascalia a corredo dello scatto che la immortala appoggiata a una balaustra di “San Siro”.

Sorriso smagliante a 32 denti e fasciata in un pantalone aderente, Eleonora ha esibito un décolleté così pazzesco da aver catalizzato gli sguardi dei tifosi che a certo punto, storditi dal suo giunonico seno, si sono chiesti se ci fossero tre palloni: uno che rotolava sul manto erboso e gli altri due in tribuna che facevano roteare gli occhi.

La foto in questione ha lasciato senza fiato anche i suoi follower che, dopo essersi ripresi, l’hanno inondata di “like”, di commenti al limite del delirio e di complimenti. Per la verità, non è mancato chi con sottile ironia le ha chiesto se abbia intenzione di mettere “quelle bombe” all’asta su ebay come le zolle della “Dacia Arena ” di Udine dove il Napoli si è ufficialmente laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

Comunque, che siano delle “bombe” o dei più innocui “palloni”, i seni di Elenora Incardona sono delle “armi di distruzione di massa” che andrebbero “vietate” dalla Convenzione di Ginevra. Insomma, a ogni foto che Eleonora Incardona posta sul suo seguitissimo profilo Instagram, i suoi follower ringraziano il cielo che abbia deciso di riporre in un cassetto il sogno di indossare la toga per deliziarli quotidianamente con le sue esplosive curve.