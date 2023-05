Finita l’avventura al Napoli: siamo già ai saluti

Il Napoli di Luciano Spalletti si accinge a concludere la stagione nel migliore dei modi. Continua il tema calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato una stagione straordinaria. Nessuno se lo aspettava e invece gli azzurri hanno spiazzato tutti, inanellando una stagione straordinaria e trionfando con la vittoria del titolo dopo 33 anni di assenza.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha realizzato un lavoro straordinario, riuscendo ad abbassare il monte ingaggi, cedere alcuni dei calciatori più ‘vecchi’ e acquistando o rilanciando giovani interessanti. Emblematici sono i casi di Kim Min-Jae e Kvicha Kvaratskhelia, arrivati entrambi in sordina ed ora considerati tra i principali top nel proprio ruolo. Anche per questo Giuntoli ha attirato l’attenzione di diversi club e sul dirigente, in particolare, c’è la Juventus.

Non tutte le operazioni sono però riuscite nel migliore dei modi. Una delle operazioni più deludenti riguarda il centrocampista francese Ndombele. Il Napoli ha ‘provato’ il calciatore per un anno, ma la soluzione non ha convinto. Il club partenopeo ha ingaggiato Tanguy Ndombele un anno in prestito dal Tottenham, ma il calciatore non ha mai ingranato realmente. Svogliato, fuori condizione e mai davvero incisivo Ndombele è stato forse il peggior acquisto dell’ultimo calciomercato estivo, anche se, a dire il vero, il giocatore non è costato un vero investimento. Nonostante tutto però il club ha le idee chiare sul futuro del calciatore, strade che sembrerebbero sempre più vicine al separarsi.

Napoli, strada decisa per Ndombele

Il Napoli non eserciterà il riscatto per Ndombele, che, a fine stagione, tornerà quindi a Londra. Troppo distanti le parti con il riscatto del calciatore che sarebbe fissato a quasi 30 milioni di euro, davvero molto lontano rispetto al rendimento avuto dal calciatore. Pesa anche l’alto ingaggio con Tanguy che ripartirà alla volta di Londra, anche se difficilmente resterà agli Spurs. Più probabile un’altra cessione dal Tottenham, con il club londinese che magari spera di risollevarsi parzialmente rispetto all’investimento fatto alcuni anni fa. Nello specifico Ndombele ha ancora un buon mercato in Francia dove diversi club non hanno dimenticato le sue stagioni all’Olympique Lione.

Con Demme in uscita, Gaetano che potrebbe andare in prestito e Ndombele ormai out, i rincalzi del Napoli a centrocampo sembrano avere il destino segnato. Il Napoli vede un centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato con la squadra che potrebbe cambiare faccia, almeno in questo reparto. Il club azzurro pensa al futuro, un futuro di cui Ndombele non prenderà parte.