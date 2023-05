Juventus, mazzata da De Laurentiis: “Ora l’affare è a rischio”

L’affare per la Juventus rischia di saltare per volontà dello stesso Aurelio De Laurentiis: ecco le ultime novità su cosa sta accadendo.

Il Napoli continua a godersi il momento e la vittoria dello Scudetto arrivata dopo una stagione ben al di sopra delle aspettative della maggior parte degli appassionati di calcio. Ora, tuttavia, c’è un affare che appare a rischio e a farne le conseguenze sarebbe la Juventus. Ecco di cosa si tratta.

Da un lato c’è il Napoli, sicuro della vittoria dello Scudetto. Dall’altro C’è la Juventus che invece ancora non sa bene cosa ne sarà del proprio futuro. Il club bianconero è ancora in attesa per comprendere cosa sarà deciso dalla Giustizia Sportiva, mentre continua a essere impegnato su più fronti tra campionato e coppa europea.

In ogni caso la Juventus avrebbe messo, da tempo, gli occhi su un profilo che a Napoli e per il Napoli ha senz’altro fatto la differenza. Ovviamente si tratta di Cristiano Giuntoli. Eppure, proprio per il profilo del direttore sportivo, sembrerebbero esserci novità in vista. Possibile colpo di scena? Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di bloccare tutto. Le ultime novità.

Juventus, occhio a De Laurentiis: il presidente del Napoli ora potrebbe bloccare l’affare

Il Napoli è consapevole di aver avviato un ciclo partendo da lontano e cercando di mettere a segno affari mirati, utili e soprattutto sostenibili. Tutto ciò è avvenuto anche e soprattutto per merito del lavoro svolto da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha un contratto con il club partenopeo valido fino al 2024. Eppure, dopo la vittoria matematica dello scudetto, si sono rincorse su di lui tante voci. Soprattutto relative a un suo possibile passaggio in bianconero. Che la Juventus lo voglia nella sua squadra appare ormai in dubbio, ma ‘di traverso’ potrebbe mettersi Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, quindi: “DeLa blocca Giuntoli“. Così ha titolato il quotidiano sportivo una notizia che appare totalmente nuova rispetto agli ultimi scenari che si erano venuti a creare. Il presidente De Laurentiis, infatti, vorrebbe sfruttare l’ulteriore anno di contratto che lega Cristiano Giuntoli al club azzurro, guastando così anche i piani della Juventus. Anche perché il momento appare delicato: il Napoli ha Frattesi e Scalvini nel mirino, oltre a Vicario e Koop: nomi troppo importanti in ottica futura che non ci si vuole far scappare.