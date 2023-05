“Sempre con te”: Agustina celebra il ‘suo’ Lautaro, foto da urlo

“Sempre con te”, la romantica dedica che accompagna la foto da urlo con cui Agustina Gandolfo celebra il suo Lautaro

Il suo gol ha deciso il return match dell’Euroderby, la quarta stracittadina consecutiva vinta dall’Inter. Il momento d’oro dei nerazzurri, che hanno una striscia aperta di 8 vittorie di fila tra campionato e Champions League, porta anche la firma di Lautaro Martinez.

Fino a questo momento sono 25 i centri e 10 gli assist per il “Toro” nerazzurro che si è caricato in “groppa” i compagni nel momento clou della stagione. E con “Toro” così scatenato i tifosi possono sognare di sgambettare ne lla finale di Champions League il Manchester City di Pep Guardiola.

I Citizens sono i grandi favoriti, a maggior ragione dopo l’autentica lezione di calcio impartita ai detentori del trofeo, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nel ritorno dell’altra semifinale: un 4-0 senza appello. Tuttavia, in una partita secca può succedere di tutto, con l’Inter che può contare su un Lautaro Martinez che ha in canna il colpo per affondare la corazzata City.

“Sempre con te”: la dedica di Agustina a Lautaro

Altra prestazione maiuscola, dunque, di Lautaro Martinez che si è giovato anche delle ritrovata forma del suo gemello del gol, Romelu Lukaku, suo l’assist per l’acuto del “Toro” che ha messo il punto esclamativo sulla qualificazione dei nerazzurri alla finale di Istanbul.

A suggello di tale performance a fine partita a Lautaro Martinez è stato consegnato il riconoscimento quale “man of the match“. Tuttavia, il premio più gradito lo ha ricevuto non dall’Uefa bensì dalla sua dolce metà Agustina Gandolfo: una romantica dedica a corredo dello scatto che li immortala sul manto erboso di “San Siro” dopo l’Euroderby di ritorno.

“Sempre con te, vita mia“, si legge nella didascalia che accompagna la foto che ritrae una bellissima e radiosa Agustina, come lo sono tutte le donne in dolce attesa, accanto all’uomo della sua vita, Lautaro Martinez, che in una mano stringe il trofeo come “man of the match“.

Agustina Gandolfo incinta, forme bombastiche

Momento d’oro, quindi, per il “Toro”, in campo e fuori dal campo. La finale di Champions League, in programma il 10 giugno all’ Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, potrebbe regalargli qualcosa di inimmaginabile a inizio stagione mentre la sua neomoglie (si sono sposati in gran segreto pochi giorni fa) tra qualche settimana gli darà la gioia più grande, un altro bebè, un maschietto che farà compagnia alla primogenita Nina.

Una nuova gravidanza che non ha intaccato la bellezza statuaria dell’influencer e imprenditrice argentina. Anzi, ha esaltato le sue forme rendendole bombastiche, con un’Agustina che è bella e sensuale da togliere il fiato.