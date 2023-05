Hamilton è il più grande, Verstappen egoista: il grande capo spacca la F1

Hamilton e Verstappen sono ancora legati da una genuina e sincera rivalità. E in futuro potrebbero tornare a lottare per il mondiale di Formula 1

Il mondiale di Formula 1 2023 rischia di andare in archivio con largo anticipo. Colpa, si fa per dire, dello strapotere della Red Bull che ha fatto suoi i primi cinque gran premi della stagione. Il bicampione del mondo in carica, Max Verstappen, si è aggiudicato già tre gare ma per agguantare il terzo titolo iridato dovrà prestare attenzione al suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez che per due volte ha tagliato per primo il traguardo. Chi invece ha già riposto nel cassetto il sogno di conquistare l’ottavo mondiale della sua strepitosa carriera è Lewis Hamilton.

Il 38enne fuoriclasse inglese anche quest’anno non sembra in grado di competere per la vittoria finale, a causa dell’enorme gap accumulato dalla Mercedes nei confronti della scuderia di Milton Keynes: sia Lewis che George Russell dovranno accontentarsi delle briciole che la Red Bull lascerà ai team rivali da qui al termine della stagione. Ma se in questo momento il fuoriclasse inglese è in ritardo rispetto al più giovane pilota olandese, secondo il grande capo della Formula 1 Hamilton è ancora superiore al campione in carica. Stefano Domenicali, intervistato dai media britannici, non ha dubbi nell’assegnare ruoli diversi ai due.

Domenicali incorona Hamilton e polemizza a distanza con Verstappen: panico tra i tifosi

Secondo l’ex team principal della Ferrari, in questi giorni decisamente scosso dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, la sua terra d’origine e in cui vive ancora la sua famiglia, c’è una differenza sostanziale tra i due campioni. “Hamilton è molto di più di un semplice campione del mondo di Formula 1: è un personaggio e un umo straordinario, in prima linea a condurre battaglie fondamentali per i diritti umani“. Idee altrettanto chiare su Verstappen che agli occhi di Domenicali non sembra godere di un identico spessore umano.

“A Max ho chiesto di non essere troppo egoista: lui mi ha detto di non amare troppo la Sprint Race, soprattutto se aumentassero di numero nelle prossime stagioni. Ma un campione come lui deve pensare un po’ meno a se stesso e più al contesto generale. La Formula 1 – conclude Domenicali – è una competizione che guarda al futuro e a un mondo sempre più interconnesso e globalizzato. Ne ho parlato a lungo con Verstappen e credo abbia capito“.