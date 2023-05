Spalletti, parole d’addio: ADL fiuta il (doppio) colpo da sogno

Dopo la vittoria contro l’Inter Luciano Spalletti è tornato a parlare e le sue dichiarazioni sono apparse molto criptiche.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato una stagione a dir poco straordinaria. Il club azzurro ha vinto il titolo dopo 33 anni di attesa, ma un inquietante rumors allarma i tifosi.

Nell’ultimo turno di campionato il Napoli ha battuto 3 a 1 al Maradona l’Inter di Simone Inzaghi completando finalmente ‘il cerchio’. La formazione partenopea, grazie a questo successo, ha sconfitto almeno una volta tutte le 19 squadre del nostro campionato e ora il club azzurro può finalmente rilassarsi. Le ultime due gare contro Bologna e Samp sono una formalità e c’è davvero poco da dire a questo campionato.

Ad essere precisi, in odor di record, con due vittorie il Napoli farebbe anche il record di punti storico nella storia del club, l’ennesima soddisfazione per uno straordinario Spalletti. L’allenatore toscano è stato la mente nella vittoria del club azzurro, che, è riuscito a trionfare spiazzando tutti gli addetti ai lavori, e gli stessi tifosi. Negli ultimi giorni alcuni rumors sul futuro del tecnico hanno però preoccupato tutti. Dalle voci di mercato alla possibilità di restare fermo un anno, se ne sono dette tante ma lo stesso Spalletti non ferma queste susseguirsi di voci. Nella conferenza stampa alcune frasi del tecnico hanno alimentato i dubbi e al momento c’è grande incertezza riguardo il futuro di Spalletti e del Napoli.

Napoli, idea suggestiva di De Laurentiis

Sebbene il patron azzurro si trovi alla perfezione con l’attuale allenatore, bisogna varare anche altre strade. De Laurentiis lo sa e sta iniziando a sondare il terreno. Tra le varie ipotesi spunta una particolarmente suggestiva che riguarda gli azzurri, un allenatore estero molto promettente: gli azzurri avrebbero messo nel mirino Julian Nagelsmann, ex giovanissimo allenatore di Lipsia e Bayern Monaco. Ora Nagelsmann piace a diversi club europei (occhio al Tottenham) e anche il Napoli avrebbe preso informazioni. Non solo perchè gli azzurri starebbero valutando un clamoroso doppio colpo.

Oltre a Spalletti in casa Napoli anche il futuro di Cristiano Giuntoli è in forte bilico. Il ds del terzo scudetto appare molto vicino alla Juve e il Napoli studia alternative interessanti: oltre ai vari Accardi o Polito in Germania si parla del possibile interesse azzurro per il ds dell’Eintracht Francoforte Markus Krosche. Secondo il Corriere dello Sport il Napoli studia con attenzione il suo nome, un dirigente che ha scoperto tra gli altri il francese Kolo Muani. Napoli, la rivoluzione parte dall’estero e nello specifico dalla Germania.