Colpo di scena, perso il controllo: un altro addio per il Napoli

La stagione del Napoli è ormai conclusa, gli azzurri hanno solo l’obiettivo di concludere in maniera dignitosa il campionato.

La vittoria sull’Inter nell’ultimo turno di campionato ha sancito l’ennesimo record di una stagione straordinaria in casa Napoli. Gli azzurri hanno battuto, almeno una volta, tutte e 19 le altre squadre di questo campionato, l’ennesimo dato che dimostra il dominio clamoroso del club partenopeo.

Spalletti è riuscito a dare la propria impronta e il proprio gioco a tutti questi ragazzi, un mix di esperienza e soprattutto tanta gioventù. Nessuno gli aveva dato grosse possibilità a inizio stagione ma gli azzurri hanno cambiato la storia ed il Napoli ha conquistato il suo terzo storico scudetto. A distanza di ben 33 anni dall’ultimo trionfo, numeri entusiasmanti per la capolista della Serie A. Nonostante la vittoria c’è qualcosa che preoccupa i tifosi azzurri, a partire dai possibili e sempre più imminenti addii in società.

Sia Giuntoli che Spalletti sembrano essere giunti alla fine del loro percorso nel club partenopeo. Il direttore sportivo del Napoli sembra sempre più vicino alla Juventus mentre Spalletti sarebbe intenzionato a prendere una clamorosa decisione. Dopo la vittoria del titolo sono sempre più chiari gli indizi che portano alle dimissioni del tecnico e Luciano starebbe pensando di prendersi un anno ‘sabbatico’ dal mondo del calcio. Una situazione paradossale con i tifosi che festeggiano, ma che si pongono domande sul futuro. Non solo i dirigenti perchè anche tra i calciatori c’è chi non è sicuro di restare. Uno di questi è senza dubbio l’attaccante messicano Hirving Lozano.

Napoli, tre club su Lozano

Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e i prossimi mesi saranno fondamentali per capire il suo futuro. Rinnovo o addio con il club che non vuole assolutamente correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero. In queste ultime gare Hirving ha terminato la stagione in anticipo a causa di un infortunio e ora in tanti sono curiosi di capire il suo futuro. Il giornalista Ekrem Konur ha dato importanti aggiornamenti sul proprio account Twitter: secondo Konur il Lione starebbe verificando le condizioni fisiche del calciatore, situazione fondamentale per decidere poi se piazzare l’affondo in estate.

Non ci sarebbe però solo il club francese sul calciatore nord americano. Anche Arsenal e Newcastle, due big di Premier League, sarebbero intrigate dall’opzione Lozano e il giocatore potrebbe quindi partire in estate. Complice un rinnovo abbastanza complicato (Lozano percepisce oltre 4 milioni) il Napoli è pronto ad ascoltare offerte e Lozano potrebbe quindi salutare.