Emma Raducanu è fidanzata con un calciatore: impazza il gossip

Emma Raducanu ha un nuovo flirt? Dopo tante speculazioni mai confermate, la giovane tennista britannica potrebbe stare con un calciatore.

Ha solo 20 anni ma da un po’ è una delle maggiori stelle del tennis mondiale, con una bacheca in cui già fa bella mostra un trofeo degli US Open, conquistato nel 2001. Emma Raducanu fa impazzire gli appassionati del racchetta in campo, ma anche fuori da esso, come dimostrano le foto della sua partecipazione a un recente evento di moda in Messico. Molti si domandano però se la tennista britannica sia legata sentimentalmente a qualcuno, con varie speculazioni che girano sul suo conto.

Nata nel 2002 a Toronto, in Canada, da padre rumeno e madre cinese, è poi cresciuta nel quartiere londinese di Bromley, e possiede dunque la cittadinanza britannica. Ma a parte questo, della sua vita privata si sa veramente poco, e non sono noti fidanzati passati o presenti, e neppure vere e proprie frequentazioni. Tutto ciò che conosciamo sulla vita sentimentale di Emma Raducanu lo dobbiamo a speculazione e nulla più.

Quelle che, nei mesi scorsi, hanno tirato in ballo due suoi illustri colleghi. Sia Jack Draper, 21enne tennista britannico, sia Carlos Alcaraz, 20enne tennista spagnolo, sono stati considerati possibili flirt della bella Emma. Ma su questi fatti non è mai arrivata alcuna conferma, e così i fan online si sbizzarriscono in teorie di ogni tipo, osservando le foto dell’atleta britannica. L’ultima news è che potrebbe essere vicina addirittura a un calciatore (anche se non a una stella del Tottenham, la sua squadra del cuore).

Emma Raducanu e il calciatore: chi è il ragazzo nelle foto con lei?

Di recente, Raducanu si è tenuta un po’ lontano dal campo da tennis, impegnata a riprendersi da ben tre interventi chirurgici, tra cui uno dovuto all’infortunio alla mano. Proprio per questo qualche sera fa era in Messico, dove ha partecipato al Dior’s 2024 Cruise fashion show. E tra le foto dell’evento che lei stessa ha postato sui suoi canali social, ne spuntano alcune che la vedono sorridente in compagnia di un bel ragazzo. Il suo nome è Carlo Agostinelli, e fa il calciatore, pur non essendo molto famoso.

A dispetto del nome, Carlo Agostinelli è nato a Parigi ed è di cittadinanza francese, anche se al momento vive e gioca negli Stati Uniti. Sua madre è infatti Mathilde Favier, capo delle pubbliche relazioni di Dior, il che spiega la presenza del giovane calciatore all’evento in Messico. Non conosciamo l’età esatta di Carlo Agostinelli, ma sappiamo che studia negli USA e che ha fatto il calciatore a livello universitario. Infatti, almeno fino allo scorso dicembre ha vestito la maglia della squadra dell’università di Stanford. Sarà davvero riuscito a fare breccia nel cuore di Emma Raducanu?