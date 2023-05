Tennis, finalmente ci sarà: i tifosi non attendevano altro

Tennis, dopo la conclusione degli Internazionali d’Italia è arrivata un importante annuncio per tutti gli appassionati

Si è conclusa l’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia, la prima nella storia del torneo di Roma disputata con una durata di dodici giorni anziché con la consueta programmazione settimanale.

Un’edizione “storica” non solo per la lunghezza ma anche per un altro fattore che ne ha condizionato lo svolgimento ovvero il maltempo incessante. Se si esclude la giornata inaugurale, quelle successive sono state condizionate da ricorrenti interruzioni per la pioggia che si è abbattuta copiosa sui campi del Foro Italico.

Nonostante rinvii e sospensioni, gli organizzatori sono riusciti a portare a termine il torneo nei tempi previsti. A imporsi sono stati Daniil Medvedev, alla sua prima vittoria in carriera di un Masters su terra battuta ed Elena Rybakina nel torneo femminile. I due si sono imposti rispettivamente, in finale, su Rune e Kalinina, quest’ultima ritiratasi nel corso del secondo set.

La prossima settimana, tutti i protagonisti del tennis mondiale si ritroveranno a Parigi per l’inizio del Roland Garros, il secondo Slam dell’anno. Due anni fa, lo storico torneo parigino ha realizzato un’importante miglioria sul Philippe Chatrier che presto potremo vedere anche a Roma.

Tennis, ora è ufficiale: ci sarà anche a Roma

Ci riferiamo alla copertura del Campo Centrale che garantisce la continuità della programmazione anche in condizioni di maltempo. Un tetto rimovibile che, precedentemente, era stato installato anche su altre due location simbolo del tennis ovvero il mitico Centrale di Wimbledon e l’Arthur Ashe Stadium di New York.

Da tempo si parla di una copertura anche del Centrale del Foro Italico. Inizialmente, quest’opera era prevista nel dossier della candidatura di Roma a sede ospitante delle Olimpiadi 2028. Candidatura poi decaduta per scelta della giunta comunale dell’ex sindaco Virginia Raggi.

Il progetto però è rimasto ed ora, a quanto pare, sarà finalmente realizzato. Ad annunciarlo è stato Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, in occasione della conferenza stampa di chiusura degli Internazionali. “E’ il momento dell’annuncio che tutti attendevamo – ha dichiarato Cozzoli – il Centrale avrà il suo tetto nel 2026 quando sarà completata la riqualificazione del Foro Italico. I lavori dureranno due anni e l’impianto poi sarà fruibile per 365 giorni l’anno.”

Un annuncio davvero importante che aumenterà ulteriormente il prestigio degli Internazionali d’Italia. Il Centrale del Foro Italico – lo ricordiamo – è una location utilizzata anche per altri eventi. Ha ospitato, infatti, concerti, eventi di beach volley e di padel.